圖多》半個台灣陷空汙危機 網友發現驚人巧合

圖為嘉義市清晨濃霧 能見度不到百公尺。(中央社)

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中時電子報

從昨天開始，台灣西半部地區能見度越來越差，空品亮紅燈！據環保署空氣品質監測網顯示，台南新營國小從早上6點到7點，全部建築物消失在灰濛濛的霧中，沒有畫面。直到8點以後才能在濃霧中依稀看見學校的樣貌；高雄85大樓又快消失不見；嘉義市清晨的濃霧，則能見度不到百公尺；台中街頭上，天空暗得不像話，見不到任何一片雲或藍天。

從環保署空氣品質監測網站上的「PM2.5全台及時概況」可以看出來，高雄、台南、嘉義、雲林呈現紫爆，其他西部地區則是紅色、橘色警戒，PTT上就有網友留言，今天空汙嚴重的地區，幾乎都跟火力電廠有關「這個圖有趣了！有核電廠的地方，都沒空汙」、「火力全開、用肺發電」、「都是火力電廠害的，還不快把中火關掉!」、「綠:我們有乾淨的煤還有你們的功德肺」、「趕快辦路跑！人體清淨機該上場了」。

但也有網友持不一樣的看法，「不過也不是只有中火啦 工業交通都影響」、「是彭啟明說的綜合因素啊，所以韓國也炸、境內、外污染、大氣綜合因素」。由於空汙嚴重，台電已對燃煤火力發電廠降載，中火已自主降載減排將近8座機組，目前台中空汙已減緩，呈黃、紅色。

(中時電子報)

早上7點的台南新營國小 (翻攝自 環保署空氣品質監測網)
早上8點的台南新營國小 (翻攝自 環保署空氣品質監測網)
左圖正常的85大樓、右圖為今天的85大樓(翻攝自 爆料公社)
台中的街頭 (翻攝自PTT)
圖為台中市區(翻攝自 爆料公社)
圖為台南歸仁 (翻攝自 爆料公社)
中火目前已降載(翻攝自台電官網)
左圖為12點、右圖為14點的PM2.5全台即時概況，似乎是台電火力發電廠降載後，紫色區域已減少許多。(翻攝自 環保署空氣品質監測網)

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文章來源：PTT

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