中醫司統計 按摩業判決案例最多為性騷爭議

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衛福部中醫司106年起推動民俗調理業人才培育標準及技能檢定證照制度，明年將推動專法立法，中醫司並統計，從97年到106年，民俗調理業經法院判決案例中，以發生性騷擾和媒介性交易與性有關的判決案例為最多，占了近三成，其次為涉及醫療廣告、及為密醫擅自執行醫療業務。

因民俗療法不得涉及醫療行為，因此衛福部正名，包含傳統整復推拿業、腳底按摩業、按摩業、以及經絡調理業四大行業都稱為「民俗調理」，行為僅限於傳統整復推拿、按摩、腳底按摩、指壓、刮痧、拔罐、民間習用青草外敷料七項。

中醫司今天公布民俗調理相關統計，發現四大行業中，以腳底按摩最受國人喜愛，經濟部統計，截至107年7月止，共有1千159家業者以腳底按摩業辦理商業登記。

不過在民俗調理中發生發相法案判決中，以涉及醫療廣告違規最多，占了26%；其次為密醫擅自執行醫療業務，占了20%；在其次是發生強制猥褻及妨礙性自主，占了18%，其餘還有勞動雇用糾紛(9%)、引誘容留媒介性交易營利(9%)、業務過失傷害(9%)、不符建築使用類別(8%)。其中發生性騷擾及性交易的比率為最高，達到27%。

而為建置更完善的民俗調理法製，中醫司已經完成民俗調理業管理專法草案，預計明年推動立法。同時規劃四大行業的證照，除了按摩業71年已經有丙、乙級技術士外；整復推拿已經完成單一級技術士，預計109年開辦。腳底按摩則剛完成開發技術士證照，已經函送勞動部審核。至於經絡調理業也已經建置職能基準。

(中時 )

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