中研院副研究員、助理沒研究 竟拿薪資10萬多元

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蔡姓社會學博士在中研院擔任社會科學研究所副研究員，主持「台灣原住民的社區脆弱性與健康研究」，2014年間聘用蔡姓研究助理幫忙收集、整理文獻資料等工作，但助理卻忙於學運和研究論文沒時間參與，同時又請領中研院的薪資10萬多元而遭人檢舉，士林地檢署依偽造文書罪，處分緩起訴為期1年，副研究員、助理兩人分別向公庫支付3萬、2萬元。

蔡博士曾赴美訪問，返國後在中研院社會學研究所擔任副研究員，聘雇蔡姓學生擔任助理，2014年5月、6月每月1萬8000元，10月至12月每月2萬5620元，負責搜集、整理文獻資料以及執行研究計畫，並由中研院支付薪資。

蔡姓助理在研究期間工作量並未達到標準，第2期10月到12月份僅到台灣大學借閱紀錄片，未達每月160小時勞務時數，蔡博士竟在計畫主持人欄位蓋章，並由蔡助理在請領收據上蓋章，薪資由中研院直接匯入郵局帳戶。

2016年3月間，蔡助理自覺理虧，沒有工作卻白領薪資，主動將10萬多元交還給老師，並傳電子郵件給：「本週有事要去中研院一趟，想順道去拜訪老師，將之前的經費一併還給老師」。

蔡博士多次詢問是否有意願到蘭嶼進行田野調查，如果可以的話，將由該筆款項支付，2016年5月間，又將該筆款項交給助理，但學生再次因托福考試、自身狀況等因素無法前往，保留薪資又沒做事，廉政署接獲檢舉以貪汙罪、詐欺取財等罪移送，檢察官認為兩人並沒有要將金錢佔為己有，並不構成貪汙，但因工作紀錄上的簽章，認定涉犯偽造文書，並考量薪資已經歸還給中研院，犯罪情節輕微，予以緩起訴處分。

(中時 )

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