陸傳要求妥善處置金融交易所隱患

2018年11月07日 15:18 工商 黃欣

路透引述消息人士透露，大陸證監會清理整頓各類交易場所部際聯席會議辦公室近日下發「關於穩妥處置地方交易場所遺留問題和風險的意見」，要求妥善處置金融資產類交易場所風險隱患。

消息人士援引該意見指出，儘管前期採取的措施有效遏制交易場所無序擴張、風險蔓延態勢，但目前郵幣卡、大宗商品等類別交易場所的風險處置工作還未完成，金融資產類交易場所風險隱患仍然較大，直接影響到金融和社會穩定。

在處置金融類資產交易場所風險隱患方面，意見重申牌照經營的要求，即金融類資產交易所不得非法從事中央金融管理部分監管的金融業務，應取得相應業務牌照；未經批准，不得發行、銷售（代理銷售）、交易中央金融管理部門負責監管的金融產品。同時，不得直接或間接向社會公眾進行融資或銷售金融產品，不得與互聯網平台開展合作。

對於有基礎資產對應的債權類業務，以及無基礎資產對應但有擔保、抵押或質押的債權類業務，不得新增，存量到期後按合同約定兌付，不得展期或滾動發行。

但對於無基礎資產對應且無擔保、抵押或質押的債權類業務、信用類債權業務、資產管理類業務及其他已經形成「資金池」的業務，要嚴格控制業務增量，通過回收債權、出售資產等方式逐步壓縮清理。

(工商 )