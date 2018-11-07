去年兒少交通死傷1萬餘人 靖娟基金會籲候選人重視

2018年11月07日 15:20 中時 王思慧

台灣未滿14歲兒少每年死因大多是交通事故，去年死傷高達1萬503人。靖娟兒童安全文教基金會今針對六都30所國小做「六都交通安全調查」，有近5成家長認為通學環境不安全，9成遇過汽機車危險行為，隨著選舉將近，靖娟檢視六都縣市長候選人，僅一人有將學童通學安全納入政見，呼籲候選人守護下一代安全。

靖娟基金會調查，新北跟台南家長認為機車未禮讓行人優先通行的狀況較常見，台北、桃園認為汽車未禮讓最多，台中、台南跟高雄認為駕駛不遵守交通號誌。另外有近5成家長認為通學環境不安全，有9成遇過汽機車危險行為，最危險的行為前3名是汽機車未能禮讓學童優先通行、學童未能察覺危險、汽機車行經學區未能減速。

今年就讀幼稚園中班的亮亮說「車都看不到小朋友，覺得很害怕」。亮亮媽媽表示，台灣汽機車很多，帶孩子上下學常會遇到機車貪圖方便騎上人行道等交通違規，真的很危險。

靖娟實地勘查通學環境，發現有幾項大問題，包括通學環境不安全部分有孩子上放學在車陣穿梭、人車爭道通行危險；駕駛危險行為包括未依號誌違規迴轉、上放學多輛機車違停、亂停。

靖娟基金會執行長林月琴說，整理六都市長候選人的政見，只有桃園市國民黨候選人陳學聖提出「強化兒童通學環境交通安全，落實學校交通安全檢查」，其他六都候選人的交通政見多只聚焦在應加大眾運輸、路平專案、公共自行車、e化科技管理等，沒有強化行人用路的交通安全。

林月琴提出給未來市長五大訴求，保障兒童通學路，包括交通量降低，改善校園周邊交通環境，鼓勵走路上學；速限要下降，學區內道路出、入口處設置相關標誌標線提醒用路人減速；行人有空間，改善校園周邊交通環境；加強稽查學區路邊障礙物過多問題；鄰里長及相關交通單位會勘，並邀兒少加入討論。

靖娟對於五大訴求，日前也邀請所有六都市長候選人簽署「守護學童通學安全承諾書」，不過台中市跟高雄市的候選人，至今尚未簽署。

(中時 )