台北跨年不只有阿妹 大咖韓團EXID登場！

台北迎來最大咖韓團跨年，EXID登場台北跨年夜。（圖／翻攝自exid臉書）

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中時電子報
／綜合報導

2019跨年台北出猛招，請來天后張惠妹留台開場陪倒數，嘻哈天團頑童MJ116更嗨翻所有「辣台妹」，今（7）日記者會除了公布主持人由黑人陳建州、天心、海裕芬接下外，更公布大咖韓團就是以「上上下下骨盆舞」的逆襲韓女團「EXID」，人氣超高的EXID屆時勢必吸引眾多韓粉到場，擠爆跨年夜。

EXID今年將登場台北市跨年夜，與阿妹、頑童同台。（圖／翻攝自exid臉書）

2019年跨年夜將至，各地跨年演唱會開始公布大咖，先前就傳出阿妹要留在台北挺跨年，還預留伏筆將會大咖韓團，今日記者會公布是女團EXID，即將來台跨年。

EXID主唱先前曾因喉嚨發生問題，以四人活動許久，近期回歸團體，屆時也會五人來台開唱。（圖／翻攝自exid臉書）

EXID以歌曲〈Up & Down〉逆襲爆紅，原本已經結束宣傳期的EXID因為一段公演影片，歌曲突然迅速回升各大排行榜，在MelOn、Mnet、Bugs!、Olleh、Monkey3等韓國主要8個音源網站排行榜都曾登上第一位，就此發行的歌曲都登上排行，團體人氣居高不下，〈Ah Yeah〉、〈HOT PINK〉、〈L.I.E〉、〈DDD〉、〈Lady〉都擁有相當高的成績。

(中時電子報)

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