高雄》捲起袖子不打領帶 陳其邁穿衣風格越來越像「賣菜郎」？

2018年11月07日 15:02 中時電子報 邱文秀

國民黨高雄市長參選人韓國瑜總是一身藍色襯衫，袖子挽起。(中央社)

陳其邁以前總是西裝筆挺十分正式。（陳其邁辦公室提供）

民進黨陳其邁3日醫師節大會扮裝成牛仔。(劉宥廷攝)

韓國瑜、陳其邁。（圖／本報資料照片合成）

民進黨陳其邁以前總是西裝筆挺，打著領帶。(中時資料照)

民進黨高雄市長參選人陳其邁之前被親綠名嘴在節目上爆，每天晚上看《中天》到半夜，研究韓國瑜如何打空戰。PTT政黑版網友今日討論陳其邁最近穿衣風格變了，以前總是西裝筆挺的他，最近開始不打領帶，捲起袖子，「怎麼愈來愈像賣菜郎？」網友笑說「高雄辯論現場，會不會有兩個光頭辯論??」

親綠名嘴王時齊在線上節目上透露，高雄市長參選人陳其邁半夜會看中天，研究國民黨候選人韓國瑜到底是怎麼打空戰的。PTT網友昨日統計近日陳其邁舉止，發現陳其邁總是跟著韓國瑜腳步走，笑稱「每天研究韓劇到半夜，已經都是韓總的形狀了!」

今日政黑版網友又發文問「陳其邁的穿衣風格怎麼變了？」，以往總是西裝筆挺，打領帶穿西裝外套的陳其邁不見了，改成只穿一件襯衫，袖子還捲起來！網友說，陳其邁以前即使是夏天的八、九月，也是一套很標準、正式的服裝style。但最近陳其邁怎麼服裝怎麼愈來愈像賣菜郎？

此外，昨日《關鍵時刻》也拋棄以往請老綠男、老綠女 (綠委、綠議員、親綠名嘴等上了年紀的中老年人) 來為陳其邁上節目發聲。反而請了一個年輕的美眉小編來上節目…。網友說「咦？但請年輕美眉小編上台參加節目這梗…好熟悉啊。其邁，你怎麼了？不會真的每天半夜看中天結果看到壞掉了？」

PTT網友留言「連這也要學 XDDDD」、「完了完了 變韓粉了」、「邁拷貝啊」、「他會不會選前十天剃光頭?」、「現在只差剃光頭了」、「韓粉無誤！」、「懷疑接受催眠，贏過禿子就是自身化為禿子」、「邁導這樣要怎麼拿獎阿 要有自己的風格」、「X，奧步是選前讓韓國瑜長出頭髮，其邁變光頭嗎？」、「天字第一號韓粉」、「真的是邁拷貝 選前要剃成光頭嗎XD」、「其邁跟著禿子走」、「禿子跟著月亮走，吉邁跟著禿子走」、「被政治耽誤的韓粉」。

(中時電子報)