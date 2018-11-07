鞏俐、張藝謀首部合作電影 《紅高粱》30周年修復版限時上映

2018年11月07日 14:59 中時 潘鈺楨

第55屆金馬獎即將登場，今年的評審團主席由國際巨星鞏俐擔任，而名導張藝謀新作《影》則強勢入圍12項大獎、成為本屆入圍最多項的大贏家。有過一段情、曾長期合作的兩人即將世紀大同台，成為金馬獎一大看點。兩人在1988年以電影處女作《紅高粱》開啟各自的輝煌影藝生涯，而本片也是大導姜文的從影代表作，當年一舉獲得柏林影展最高榮譽金熊獎，首次為中國贏得此項榮譽，至今仍是為人稱道的經典作品。

時隔三十年，今日宣布《紅高粱》即將在台推出首映30週年數位修復版限量展映。《紅高粱》由鞏俐與姜文擔綱主演，描述年輕的九兒歷經嫁入酒坊、衝破封建的熱戀，最後卻在戰火中失去生命的傳奇故事，劃時代地呈現了追求自由與獨當一面的女性形象，兩人一場在高粱田中野合的經典戲，道盡大時代下人物的野性與渴望，成為影迷嘖嘖稱奇的經典一幕。

張藝謀（左）與鞏俐。（前景提供）

本片改編自諾貝爾文學獎得主莫言的小說，而莫言曾語出驚人地坦承，在電影開拍初期，他對張藝謀選擇鞏俐作為女主角的決定非常有意見，懷疑他看走了眼。當時的鞏俐像一位不諳世事的女學生，與劇本中女主角豔麗而帶刺的形象大相徑庭，然而進一步接觸後，卻大為改觀，認為鞏俐確實擁有與角色非常符合的性格。

除了明星卡司與強大編導，本片也找來顧長衛擔任攝影，他在1993年以《霸王別姬》獲得奧斯卡最佳攝影獎提名的顧長衛，也是中國第一位獲得此項提名的攝影師，隔年他也以姜文執導的《陽光燦爛的日子》獲得金馬獎最佳攝影殊榮。另一位重要推手，則非製片人吳天明莫屬，他曾大力提拔中國第五代導演，有著「中國電影教父」之稱，培養出了張藝謀、陳凱歌、黃建新等第五代導演。張藝謀曾表示：「沒有吳天明導演，就沒有我的第一部電影《紅高粱》，而《紅高粱》的成功,也改寫了我的命運。」

《紅高粱》改編自諾貝爾文學獎得主莫言原著小說，描述窮困的九兒被父母逼嫁給酒坊的痲瘋病主人，在一望無際的高粱田裡，她衝破封建，與曾經救過她的酒坊工人擁抱熾熱的真愛。丈夫死後她接手酒坊，率領一幫男夥計開啟豪邁的釀酒新生。然而入侵的日本兵泯滅人性，為了復仇，酒坊全體加入抵抗，九兒的人生在血泊中劃下終點，卻也是傳奇的起點。首映30週年數位修復版將於11/24、11/25下午2點於台北新光影城上映，11/24邀請到知名作家張大春、11/25則由資深影評人藍祖蔚出席映後座談，電影預售票即將於11/9中午於博客來售票網、Accupass、KKTIX開賣，台北新光影城現場也將同步販售。詳細電影資訊請上前景娛樂粉絲專頁www.facebook.com/ffe.tw查詢。

(中時 )