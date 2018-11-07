淡水「將啟程」立委江啟臣陪同新北市議員候選人陳偉杰掃街 婆媽熱情簇擁

圖片來源：新北市第一選區市議員候選人陳偉杰 提供

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中時電子報
綜合報導
圖片來源：新北市第一選區市議員候選人陳偉杰 提供

國民黨立法院黨團總召江啟臣委員上午到新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）陪同市議員候選人陳偉杰掃街造勢，沿途受到出門買菜的婆婆媽媽與路過民眾的熱情回應，讓江啟臣感受到陳偉杰在本區的紮根努力。江啟臣也以自己的名字諧音「淡水將啟程」鼓勵陳偉杰繼續加油，尤其面對本區老將新人競爭，陳偉杰要更勤奮曝光，讓選民知道他沒有家族奧援，也沒有地方勢力，完全靠自己踏實打拼來說服選民。江啟臣說，未來他也會在中央協助陳偉杰議員爭取地方建設，像是淡水居民期盼的淡江大橋、淡北道路興建案、八里儲油槽遷移工程、核一廠周圍居民的補償金續發等，他承諾會與陳偉杰議員一起為新北市市民努力。

陳偉杰說，他非常感謝江啟臣委員百忙之中還抽空到淡水陪他拜票，過去他在江啟臣國會辦公室服務，就深刻感受到江委員對地方服務的用心，尤其爭取地方建設補助，江委員堅持到底的精神是他的學習典範。陳偉杰與江啟臣立委都是學者出生，來自教育界，陳偉杰認為這樣的背景讓他走基層服務沒有包袱，爭取建設也以實事求是精神，把民眾利益視為優先。

陳偉杰表示，這幾個月他陸續與地方朋友座談，除了提出改善交通建設的具體政見，其他像是爭取教育經費、提升文化涵養、推動觀光經濟等也都是他的政見規劃。他過去有多年在立法院的服務經歷，加上有江啟臣、林德福等立委承諾協助，陳偉杰認為這是他的最大優勢，讓他進入市議會後帶著立法院的強力支援，替選區爭取經費，落實地方建設，為民服務。

(中時電子報)

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