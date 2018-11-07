中市新藥師公會「愛藥發光」園遊會為創世送暖

台中市新藥師公會每年辦理公益活動，透過不同的活動形式，邀集藥師與大眾加入助人行列，今年以戶外大型的愛心園遊會讓愛心處處飄揚。（盧金足翻攝）

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台中市新藥師公會連續三年協助創世台中院服務植物人，為持續這股熱力，今年度與艾克索生物科技聯合舉辦「愛藥發光-公益關懷助弱勢」園遊會。

7日為農曆立冬，台中市新藥師公會理事長邱建強藥師偕同陽光城堡幼兒園小朋友到訪創世台中院，小朋友用舞蹈與歌聲傳遞幸福與關懷；與會來賓也將寫上「平安」、「健康」、「發票」、「紅包」等愛心藥引投入「箸福大鍋」中，象徵煮一鍋熱騰騰的藥補湯，在冬季溫暖植物人與寒士的心。

台中市新藥師公會每年辦理公益活動，並力求創新，透過不同的活動形式，邀集藥師與大眾加入助人行列，號召大眾用行動幫助「植物人雙軌服務暨第29屆寒士吃飽30尾牙」。

今年台中市新藥師公會以戶外大型的愛心園遊會，讓愛心處處飄揚，邱建強表示，幸福就是大家都健康平安、知足常樂，並擴大自己的力量幫助弱勢，這幾年了解創世基金會的服務後，更能珍惜自己的幸福，全體會員都有相同的共識，願意一起關注及幫助植物人與寒士。

陽光城堡幼兒園園長陳小玲強調，品德教育是教學重要的一環，需從小扎根，鼓勵小朋友累積點滴愛心幫助弱勢。

「愛藥發光-公益關懷助弱勢」園遊會，11月18日將於勤美誠品綠園道登場，現場有愛心義賣攤位、舞台表演、藥學常識闖關、蓁蓁姐姐唱跳會、瑪莎與熊見面會等系列活動，索取瑪莎與熊繪圖卡彩繪完成，當天加10張發票可索取台中市新藥師公會提供的精美小禮。

台中市新藥師公會表示，公會藥師也會帶來薩克斯風表演及義賣品，展現藥師的才華與愛心，希望民眾在輕鬆歡樂的氣氛中，了解弱勢的困境與需求，園遊會收入將幫助創世基金會。

(中時 )

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