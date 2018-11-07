苗栗》徐定禎陣營控南庄農會幫賄選 徐耀昌總部駁斥是抹黑

徐定禎競選總部主任徐賢德開記者會指控南庄農會總幹事陳乾安在農事小組會議公開替對手徐耀昌及縣議員鍾東錦拉票，並於會後發放白米、洗潔精疑構成賄選。（巫靜婷攝）

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徐定禎競選總部主任徐賢德於記者會中播放爆料錄音檔，指控南庄農會總幹事陳乾安在農事小組會議公開替徐耀昌及鍾東錦拉票違反行政中立。（巫靜婷攝）
徐定禎競選總部主任徐賢德（左）於記者會後到苗栗地檢署檢舉賄選。（巫靜婷攝）
徐耀昌競選總部發言人李乙廷表示單純的農事會議贈送紀念品操作為選舉話題，顯然是惡意栽贓，刻意抹黑。（巫靜婷攝）

苗栗縣長選舉選情白熱化7日爆出賄選疑雲，徐定禎競選總部主任徐賢德開記者會爆料，南庄農會總幹事陳乾安在農事小組會議公開替對手徐耀昌及縣議員鍾東錦拉票，並於會後發放白米、洗潔精疑構成賄選。徐耀昌競選總部發言人李乙廷則回應，單純的農事會議贈送紀念品被操作為選舉話題是惡意栽贓抹黑。

徐賢德舉出爆料者提供之錄音檔及照片表示，5日南庄農事小組會議中，身兼徐、鍾2人選舉總幹事的陳乾安直接穿著競選團隊的制服公開站台，並在現場說出「我拜託大家，再給徐耀昌一次機會，這個老實人讓他再連任。」「拜託大家，縣長徐耀昌，縣議員鍾東錦，大家說好不好？」

徐定禎陣營指控，此舉為特定候選人公然拉票，南庄農會已然違反行政中立，會後發放每人2包白米及2瓶洗潔精，價值超過500元疑構成賄選，徐定禎團隊隨後前往地檢署檢舉。

徐耀昌競選總部發言人李乙廷出面駁斥表示，南庄鄉農會舉辦農事小組會議，每年11月都會舉辦也會贈送紀念品給會員，與選舉毫無關係，對方陣營將單純的農事會議贈送紀念品操作為選舉話題，顯然是惡意栽贓，刻意抹黑。

鍾東錦表示，南庄農會為人民團體無違反行政中立之虞，農事小組會議是每年例行性會議，經造冊後的會員憑著回條與印章才可領取紀念品，預算皆由理事會審核通過，帳目相當清楚，何來賄選之說？總幹事也是在會後才開始發表言論，並未影響會議的進行。

陳乾安則回應，法定農事會議遭選舉操作成賄選，不實指控浪費社會資源，不予回應。

(中時 )

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