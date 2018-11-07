台南》黃偉哲眼睛微血管爆裂 自評從政以來壓力最大一役

黃偉哲今天下午召開食安政見記者會。（曹婷婷攝）

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民進黨台南市長候選人黃偉哲眼睛微血管爆裂。（曹婷婷攝）
台南市長選戰相較其他五都相對穩定，但黃偉哲認為壓力之大是20多年從政之最。（曹婷婷攝）

年底選戰剩16天，台南市長選戰在六都之中選情穩定，相較其他縣市殺紅了眼，民進黨台南市長候選人黃偉哲選情相對被看好，但他今天卻被發現眼睛微血管爆裂。他受訪表示，這次投入市長選戰是從政20多年以來，壓力最大一役，自己有高度危機感，今早吊完點滴繼續跑攤造勢，非如外界所想躺著選。

黃偉哲今天下午召開食安政見記者會，被人發現右眼布滿血絲，他這才提起今早剛因身體不適去打點滴，直言是20多年來投入選舉以來，面臨最大壓力一次。有媒體問到陳水扁評估南二都選情都很緊張，他坦言，台南選情確實也沒有鬆懈本錢，他每天戰戰兢兢，平均只睡5個小時。

黃偉哲說，他1996年首度參與國代選舉，當時因為從來沒選舉過，不知道自己準備夠不夠，壓力也很大，加上沒有任何人脈資源，爹不疼姥姥不愛；後來選議員則不知天高地厚，以為選過國代，議員也應該不難，不知道難選才去選，後來才知道辛苦，因為當時國代在溪北選、議員則在永康區選，面臨另一波挑戰。

後來，陳唐山去當外交部長，他轉而去選南縣立委，以第2次選立委來說，黨內先是遇上侯水盛，之後選戰對手遇上李和順，但當時也沒有像這次壓力這麼大。他自認，年底市長一役，精神上很辛苦，從初選一度面對黨內壓力，又有對手丟大創案等，身心壓力都不小，但還是會全力以赴，打好這場選戰。

(中時 )

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