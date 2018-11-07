瑞芳好棒棒！　長崎西海市長望締結「良緣」

2018年11月07日 15:39 中時 張穎齊

瑞芳區長陳奇正（右）在瑞芳區公所接待日本長崎縣西海市長杉澤泰彥（左），為2市締結友好關係邁開第一步里程碑。（張穎齊翻攝）

瑞芳區長陳奇正（右二）帶著日本長崎縣西海市長杉澤泰彥（左三）及瑞芳高工校長顏龍源（左一）等人，在瑞芳火車站前開心合影。（張穎齊翻攝）

日本長崎縣西海市長杉澤泰彥今（7）日率主管訪問瑞芳區公所，想要建立友好關係，瑞芳區長陳奇正親自迎接，並致贈「瑞芳風采」圓盤，為2地區交流開啟友誼之窗，同時也拜會瑞芳高工校長顏龍源，洽談後續雙方師生Homestay事宜。

杉澤泰彥表示，西海市土地面積約有241km2，約瑞芳3.5倍，人口約2萬8000人，比瑞芳4萬人口還要少，由於瑞芳區對日本長期友善，九份老街更是日本遊客到台灣觀光旅遊必定到訪景點，他很早就想來看看，這次透過外交部台灣日本關係協會，主動向瑞芳區表達想要建立友好關係的意願。

杉澤泰彥說，西海市有許多地方與瑞芳區相似，包括石原岳森林公園內有與瑞芳四腳亭相似的砲台，昔日都曾經是「產煤」重鎮，還有狹長海岸漁港等，這些相同因素也是他想要進一步與瑞芳交流原因。

隨後，顏龍源也帶領杉澤泰彥等人參訪校園設施，希望能夠進一步與西海市高中交流，拓展雙方學生國際視野；陳奇正則帶領杉澤泰彥等人，參訪14公里海岸線、黃金博物館、黃金瀑布等知名觀光旅遊景點。

陳奇正說，大家來到九份老街時，看見兩旁櫛比鱗次的店家吆喝著，熱騰騰的爐灶冒出香氣撲鼻的甜點與鹹食，包括的九份芋圓、草仔粿、芋粿巧、魚丸、魚羹、雞捲等，眾人對數不完的美食讚不絕口。

眾人預計黃昏前往茶樓泡茶，欣賞夕陽與山海美景，杉澤泰彥也說，他回國後也會協助將此美麗「黃金山城」推廣介紹給長崎縣民眾，希望雙方能夠持續交流牽起台日友誼橋梁。

(中時 )