日曜天地OUTLET辦12萬本「回頭書展」出清會

2018年11月07日 15:38 工商 曾麗芳

日曜天地OUTLET看準回頭書市場商機，邀請台灣二大出版社「時報出版」與「祥瑞文化」聯手展出，於11/9～11/25舉辦台中最大回頭書展，現場12萬本回頭書69元起出清！開打首日(11/9)舉辦限時2小時的封場首購促銷，祭出當天限定專區每人第一本只要39元的超殺優惠，預計吸引上千名愛書者前來搶購！

「回頭書」是指在一般的出版流程中，新書鋪貨到市場通路，經過一段時間販賣後，因各書籍銷售量不一，不一定全部都能賣掉，所以退回出版社，有部分是在搬運過程受到輕微折損，或是在書店陳列期間翻讀、日曬造成小瑕疪而被退回，這些被退回的書，通常因庫存壓力，會以相當低的價格販售，這就是回頭書的超值魅力！

日曜天地OUTLET舉辦回頭書大展，集結各系列回頭書，有文學、旅遊、生活、財經、管理、健康及童書等12萬本回頭書，現場全面超低特價69元、99元、6本特惠499元，另於首日(11/9)舉辦限時2小時封場會，推出限定專區「第一本39元」超殺價格！

今年的回頭書展中，同步推出暢銷新書75折，多款熱門暢銷書，包括年度銷售總冠軍「每天來點負能量」、熱賣網紅插畫圖文書「星座大戰4部曲」、「奧樂雞是一隻雞」、「請你關注我」等；旅遊必敗書款有：銷售破十萬本「沖繩彭大家族自助錦囊」、藝人暢銷書賈靜雯「賈如幸福慢點來」、「侯佩岑為愛朗讀」，更有熱賣真人真事改編電影原著「老師，你會不會回來」，村上春樹最新著作「刺殺騎士團長」、「挪威的森林 30周年紀念版」等超級熱銷書款，滿足廣大消費者的需求。

(工商 )