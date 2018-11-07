銘傳女宿舍有色狼！外籍生闖房猥褻 5女花容失色

2018年11月07日 15:33 中時 陳志賢

銘傳大學水源路女生宿舍，日前驚傳1名巴布亞紐幾內亞籍男大生趁凌晨入侵，隨機打開未上鎖房門，進房爬上床壓躺在女大生身上，還親吻她鎖骨，該男大生發現後仍在宿舍內尋找下手目標，潛進3名韓籍女大生房內，引發驚恐，才悻悻然返回自己宿舍。台北地檢署今依乘機猥褻、侵入住宅等罪起訴該名外籍生。

起訴書指出，該名巴布亞紐幾內亞籍男學生，居住於水源路大學學生宿舍6樓寢室，明知男生宿舍區為6、7樓，8樓至10樓為女生宿舍區，未經允許，男性不得擅入。

但該名外籍男大生竟於今年9月23日凌晨5時20分許，潛進該宿舍10樓女生宿舍，隨機打開未上鎖房門，進房後見2名女大生熟睡，即爬上床鋪壓躺在其中1名女大生身上，親吻她左側鎖骨猥褻。

女生驚醒後，高聲叫醒女室友，2女大聲呼救並要求該名外籍生離去，該男生才肯步出房間，但該男生夜侵女生宿舍行為，已驚動住宿女生恐慌，竟仍沿宿舍樓梯自10樓下至8樓，見3名韓國籍女大生的房門亦未上鎖，即開門闖進，因腳步聲太大，驚動3女，3女大叫要求他離去，他見3女均已驚醒並大叫，才肯離開並返回自己宿舍。

事後，被害5名女大生報警，警方調閱監視器畫面，發現色狼竟是住在樓下的巴布亞紐幾內亞籍男大生，警方事後將該男大生移送偵辦。

(中時 )