新竹》搶藍軍票 謝文進喊選他才能打敗民進黨

新竹市無黨籍市長候選人謝文進（左三）強調「打敗民進黨，唯一只有1號謝文進」。（羅浚濱攝）

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羅浚濱

新竹市無黨籍市長候選人謝文進7日在建功里感恩說明會，抨擊蔡英文政府治國無方，施政無能，蔡的「徒弟」林智堅常製造假新聞，透過媒體包裝政績假象，強調「打敗民進黨，唯一只有1號謝文進！」

謝文進指民進黨選舉只會用奧步，林智堅9月利用東區鄭姓客家大老的照片做假新聞宣傳，稱鄭是支持林，事實上鄭當天是在醫院，隔幾天就過世，消費客家大老。

謝文進並指林智堅以自己的媽媽打悲情牌， 欺騙大眾，要2年後才能發包的公道三，發動工邀請函被拆穿，林不敢做秀動工，也不通知出席來賓活動取消，至今都沒有說明，還有公布假民調來製造聲勢等等。

謝文進向眷村長輩指陳蔡英文執政經濟衰退，各行各業民不聊生，這次選舉一定要給民選黨教訓，強調「打敗民進黨，唯一只有1號謝文進！」

建功里長邱漢奇陳述謝文進幫助該里裝設監視器等基礎建設，指林智堅不願開里鄰長座談會聽取民意，對鄰里建設是看「顏色」看人做。國民黨議員段孝芳認同邱的說法，指議員們更是感同深受。

邱漢奇強調市長要「選人不選黨，民意擺中間」，要選對人，要選會當選的人，請眷村長輩不要相信「聽說」，有空可去許明財和謝文進總部看看，就知道新竹的民意在哪裡，為什麼大家要支持謝文進。

(中時 )

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