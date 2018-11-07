空汙把學校變不見？先查空品 做好準備再出門

環保署空氣品質監測網新營測站周圍影像。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）

友善列印
中時電子報
台中火力發電廠降載減排已達極限，因天氣熱，用電量大，不能降載太多。（圖／截自台電網站）

空氣有多髒？監視器告訴你！台南市新營國小上午6時至8時，直接消失在監視器影像裡，8時以後，才像變魔術般再度出現，校長張溪南只好下令禁止學生進行戶外活動。這2天，西部地區空汙嚴重，從台中一路往南至高雄，街頭一遍霧矇矇，出門前，先查詢空汙狀況．做好準備再出門，預計髒空氣會持續到週五。

根據環保署空氣品質監測網https://taqm.epa.gov.tw/taqm/tw/default.aspx

，中部地區往南走至雲嘉南，再到高雄市楠梓地區，都是紅色警示，即對所有族群都不健康，建議減少在戶外活動；除了整個西部淪陷於空汙之外，空汙也出現向北延伸情形，根本就是離開雙北之後，整個空氣就糟到不行。要保命，出門前，建議查詢這裡：https://airbox.edimaxcloud.com/，觀看空氣品質現況。

因為空汙太嚴重，台電的台中燃煤火力發電廠也配合降載減排，各機組發電量降至66％至89％，減少燃煤發電對空品的雪上加霜。台電表示，目前自主降載減排已經做到盡力，因為天氣還是很熱，用電量降不下來，備轉容量率也只有6％，預計週四的自主降載，也只能做到6成至8成。

(中時電子報)

日曜天地OUTLET辦12萬本「回頭書… 搶百億元訂單 國際工具機展開幕

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。