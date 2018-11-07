空汙把學校變不見？先查空品 做好準備再出門

2018年11月07日 15:24 中時電子報 陳儷方

台中火力發電廠降載減排已達極限，因天氣熱，用電量大，不能降載太多。（圖／截自台電網站）

空氣有多髒？監視器告訴你！台南市新營國小上午6時至8時，直接消失在監視器影像裡，8時以後，才像變魔術般再度出現，校長張溪南只好下令禁止學生進行戶外活動。這2天，西部地區空汙嚴重，從台中一路往南至高雄，街頭一遍霧矇矇，出門前，先查詢空汙狀況．做好準備再出門，預計髒空氣會持續到週五。

根據環保署空氣品質監測網https://taqm.epa.gov.tw/taqm/tw/default.aspx

，中部地區往南走至雲嘉南，再到高雄市楠梓地區，都是紅色警示，即對所有族群都不健康，建議減少在戶外活動；除了整個西部淪陷於空汙之外，空汙也出現向北延伸情形，根本就是離開雙北之後，整個空氣就糟到不行。要保命，出門前，建議查詢這裡：https://airbox.edimaxcloud.com/，觀看空氣品質現況。

因為空汙太嚴重，台電的台中燃煤火力發電廠也配合降載減排，各機組發電量降至66％至89％，減少燃煤發電對空品的雪上加霜。台電表示，目前自主降載減排已經做到盡力，因為天氣還是很熱，用電量降不下來，備轉容量率也只有6％，預計週四的自主降載，也只能做到6成至8成。

(中時電子報)