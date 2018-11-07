搶百億元訂單 國際工具機展開幕

行政院長賴清德（左四）參加「2018台灣國際工具機展」開幕剪綵，強調將與產業合作，讓台灣經濟持續進步。（林欣儀攝）

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在產業界人士解說下，行政院長賴清德（中）等人參觀「2018台灣國際工具機展」。（林欣儀攝）

挑戰百億元訂單，為期5天的「2018台灣國際工具機展」7日上午開幕，共吸引720家廠商、4300個攤位參展，現場熱鬧滾滾。行政院長賴清德受邀參觀，他強調，中央支持機械、工具機產業發展，除將協助解決「五缺」問題，更將支持「水湳國際會展中心」，盼透過合作讓經濟越來越好。

在熱鬧有力的鼓聲中，賴清德與台中市長林佳龍、工具機產業代表一同為「2018台灣國際工具機展」剪綵開幕。主辦單位指出，今年工具機展整體規模與參展廠商都創新高，包括金屬切削工具機、金屬成型工具機及流體傳動元件、整合工具機與自動化設施等應有盡有，展現台灣工具機產業風貌與金屬加工製造技術。

台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長嚴瑞雄表示，今年第三季前工具機出口值達23億美元，較去年同期成長13.3％，市場需求持續增溫，今年展覽更以「製造鏈結、啟動未來」為主題，預計5天展期將吸引8萬5千名買主、創造百億商機。

林佳龍說，台中花博后里園區地標「聆聽花開的聲音」是由697個機械小花組成，其會隨聲光綻放、收縮，這個創新的、結合科技與藝術的作品，正是台灣國力的展現。

賴清德強調，行政院已宣布將打造台中市為「全球智慧機械之都」，並將協助解決「五缺」的土地供應問題，目前台中市規畫的神岡與中州科技工業區約可容納百餘家廠商進駐，也將支持水湳會展中心興建，盼透過中央地方、政府產業的合作，將可克服所有困難。

(中時 )

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