嫌惡場域大變身 宜蘭金六結垃圾場變環保公園

宜蘭市金六結臨時性垃圾場經過綠美化工程後，變身為受到民眾歡迎的環保公園。（宜蘭市公所提供）

友善列印
中時

位於宜蘭市的金六結臨時性垃圾場，長年來雜草叢生，髒亂不堪，是民眾避而遠之的場域，地方民眾及民代多次爭取遷移都不見成果，經過宜蘭市長江聰淵積極協調後，獲得國防部軍備局同意，成功將這個臨時性垃圾場大改造，變身為受到民眾歡迎的環保公園，並在7日舉行正式啟用典禮。

宜蘭市金六結臨時性掩埋場屬於傳統掩埋場，場區位於宜蘭河及國防部陸軍金六結營區間，雖然位處偏僻，但因緊鄰宜蘭河及堤岸自行車道、休閒步道，讓當地居民及從事活動的民眾相當厭惡，也多次陳情反應，建議將垃圾場移除。

由於移除垃圾場經費遲遲未能到位，宜蘭市長江聰淵在3年多前上任後，積極協調將這塊土地活化利用，並今年7月5日獲得土地管理機關國防部軍備局同意，由宜蘭市公所進行金六結臨時性垃圾場環境綠美化公園工程。

宜蘭市長江聰淵表示，將宜蘭市打造成生態花園城市，金六結環保公園是一個重要的里程碑，除了具有環境教育功能的休閒場所，更能結合宜蘭河的觀光資源，讓市民親子又多一個休閒的處所，這個公園能夠完成，非常感謝國防部軍備局及陸軍步兵153旅的協助，才能把雜草叢生，夜晚一片漆黑的垃圾場，蛻變成極具休憩又有環境教育功能的環保公園。

江聰淵還說，宜蘭河是宜蘭縣的重要河川，流經員山鄉、宜蘭市與壯圍鄉等主要生活區，宜蘭河從上游開始到下游，擁有很好的觀光資源與天然景觀，河道也有機會發展觀光航運，配合目前已完成的全河域自行車步道與宜蘭市舊城區產業、文史與觀光的能量及不同資源跨域整合，成為一個宜蘭縣的新亮點，也是居民生活的新場域。

(中時 )

搶百億元訂單 國際工具機展開幕 新南向變新亂象 勞動部依就服法…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。