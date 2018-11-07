嫌惡場域大變身 宜蘭金六結垃圾場變環保公園

2018年11月07日 15:36 中時 胡健森

位於宜蘭市的金六結臨時性垃圾場，長年來雜草叢生，髒亂不堪，是民眾避而遠之的場域，地方民眾及民代多次爭取遷移都不見成果，經過宜蘭市長江聰淵積極協調後，獲得國防部軍備局同意，成功將這個臨時性垃圾場大改造，變身為受到民眾歡迎的環保公園，並在7日舉行正式啟用典禮。

宜蘭市金六結臨時性掩埋場屬於傳統掩埋場，場區位於宜蘭河及國防部陸軍金六結營區間，雖然位處偏僻，但因緊鄰宜蘭河及堤岸自行車道、休閒步道，讓當地居民及從事活動的民眾相當厭惡，也多次陳情反應，建議將垃圾場移除。

由於移除垃圾場經費遲遲未能到位，宜蘭市長江聰淵在3年多前上任後，積極協調將這塊土地活化利用，並今年7月5日獲得土地管理機關國防部軍備局同意，由宜蘭市公所進行金六結臨時性垃圾場環境綠美化公園工程。

宜蘭市長江聰淵表示，將宜蘭市打造成生態花園城市，金六結環保公園是一個重要的里程碑，除了具有環境教育功能的休閒場所，更能結合宜蘭河的觀光資源，讓市民親子又多一個休閒的處所，這個公園能夠完成，非常感謝國防部軍備局及陸軍步兵153旅的協助，才能把雜草叢生，夜晚一片漆黑的垃圾場，蛻變成極具休憩又有環境教育功能的環保公園。

江聰淵還說，宜蘭河是宜蘭縣的重要河川，流經員山鄉、宜蘭市與壯圍鄉等主要生活區，宜蘭河從上游開始到下游，擁有很好的觀光資源與天然景觀，河道也有機會發展觀光航運，配合目前已完成的全河域自行車步道與宜蘭市舊城區產業、文史與觀光的能量及不同資源跨域整合，成為一個宜蘭縣的新亮點，也是居民生活的新場域。

(中時 )