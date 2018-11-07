內政部：全國、六都住宅價格指數統計 台北、台南小漲 桃園、高雄連跌

2018年11月07日 16:05 中時 張理國

內政部今天發布107年第2季(含107年第1季)全國、6都住宅價格指數。觀察107年第2季的住宅價格指數變動，全國指數本季呈現小幅下跌， 6都的住宅價格指數以台北市及台南市呈現小幅上漲，其他4都則呈現小幅下跌，其中以桃園市及高雄市分別出現連續三季及連續四季的下跌較值得注意。

營建署表示，住宅價格指數是衡量住宅市場價格變動的參考指標，原基期為102年全年，經本案106年第4季起測試至本季，交易住宅特徵已改變，參酌消費者物價指數及民間國泰房地產指數之基期，本次更動基期為105年全年，基期指數定為100，標準住宅屬性也隨之調整。

經統計，107年第1季全國住宅價格指數為100.62，較上季上漲0.02。在6都方面，台北市指數為99.46，較上季上漲1.13；新北市指數為101.48，較上季上漲0.55；桃園市指數為102.42，較上季下跌0.23；台中市指數為103.02，較上季下跌0.03；台南市指數為99.63，較上季下跌0.05；高雄市指數為100.73，較上季下跌0.9。

107年第2季全國住宅價格指數為100.08，較上季下跌0.54。在6都方面，台北市指數為100.01，較上季上漲0.55；新北市指數為101.28，較上季下跌0.2；桃園市指數為102.38，較上季下跌0.04；台中市指數為101.89，較上季下跌1.13；台南市指數為100.53，較上季上漲0.9；高雄市指數為99.64，較上季下跌1.09。

內政部表示，住宅價格指數係依據實價登錄資料計算作為衡量住宅市場價格變動的參考指標，觀察107年第2季的住宅價格指數變動，全國指數本季呈現小幅下跌， 6都的住宅價格指數以台北市及台南市呈現小幅上漲，其他4都則呈現小幅下跌，其中以桃園市及高雄市分別出現連續三季及連續四季的下跌較值得注意。不過由於各都會區漲跌的幅度都相當小，且房屋交易量並未快速增加，仍維持盤整築底的格局，後續住宅價格趨勢仍有待持續觀察。

(中時 )