台北》「毫無存在感」的郭破虜？丁守中：我就是郭靖

2018年11月07日 15:51 中時 楊佳穎

國民黨台北市長候選人丁守中7日下午赴國民黨中常會，向同黨同志懇託。對於有網站將政治人物kuso成武俠小說人物，丁被封為「毫無存在感」的郭破虜（小說中郭靖之子）；他會前受訪則二度笑回，「丁守中就是郭靖！」

選戰逼近，台北市長柯文哲競選總幹事小野（李遠）日前拍影片挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，遭外界解讀為操作北市選舉「棄保」，而丁守中昨也在臉書直指小野等人為綠營文化門神，遭陳其邁抗議並要求道歉。對此，丁守中今回嗆，陳其邁當過高雄市代理市長，高雄市在823水災後，成為千坑之城，「他才應該跟高雄市民道歉」。

他進一步說，現在台北市長選戰不是白綠合謀，根本是柯蔡合謀，只有他們操作棄保，在搞政治及騙藍騙綠，丁守中從頭到尾都在談政策。至於民進黨台北市長候選人姚文智稱丁怎樣都是第二名，丁聽聞也大笑回應「謝謝，大家可以看結果」，自己絕對有信心打倒柯蔡合謀的柯文哲。

丁守中還說，現在可見姚文智都棄台北、保高雄，讓黨主席蔡英文去幫高雄站台、高雄優先，且在電視辯論中大家都為自己加油、比號碼，只有他手比4號（柯文哲）。媒體追問，藍營是否也棄台北、保高雄？丁直回「藍營會有這種事情嗎」，北市是首都，中華民國要振衰起敝，台灣要止跌回升，就要贏回首都開始。

(中時 )