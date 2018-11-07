韓團EXID跨年在台北！是否有阿妹？主辦單位：還在接洽

2018年11月07日 15:58 中時 林淑娟

「臺北最high新年城」2019年跨年晚會以「狂放電」為主題，首度結合電音、電競、電商與電頻「四電」元素，打造一個不一樣的跨年。6日首場造勢記者會，揭曉跨年晚會將由金鐘女神天心、黑人陳建州及海裕芬共同攜手主持，並公布韓國重量級女團EXID將跨海來臺演出，屆時將帶來一系列充滿電力的舞曲。至於外傳天后張惠妹將與頑童獨家留在台北市跨年晚會，主辦單位表示都還在接洽中。

台北市觀傳局長陳思宇表示，陸陸續續都有跟阿妹接洽，也很期待阿妹在台北跨年晚會上展演，她若能在臺北出現會有指標性的看頭。華視總經理莊豐嘉也表示最重要的卡司會極力爭取，都還在洽談中，還要看對方最後的答案。

陳思宇補充表示，今年已經爭取到全台獨家的韓團EXID，會盡力做到往年不一樣，預計11月底再會公佈下一波卡司。她也說如果有機會聽到阿妹在臺北跨年唱〈三天三夜〉應該也會很驚豔，「如果可以讓台北市震起來，也是非常重要也是意想不到的很大目的！」

而跨年晚會主持人陳建州（黑人）、天心、海裕芬是第一次合作，天心表示有另外兩人再，自己只需要「耍漂亮」即可。她也透露過去很自豪家裡窗戶就能看到台北101煙火，可是每年看到的煙火都是一團煙，今年總算可以在最近的地方欣賞，黑人笑說：「近到打開嘴巴一不小心就會有灰跑進去！」

幕後人員出身的海裕芬過去多次參與跨年晚會，卻是第一次走上台前主持，她當時除了錄製藝人幕後花絮訪問，多次擔任幕後工作人員，幫忙協助或引導藝人和觀眾，有次她在台上提醒觀眾注意事項時，就眼睜睜看著扒手正在打開民眾的包包包拉鏈，她馬上出聲提醒大家要小心隨身包包，有次她自己的手機也在跨年晚會後發現不見了，幸好後來追回。所以她後來最常提醒藝人朋友和觀眾的就是注意隨身財物。

(中時 )