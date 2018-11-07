是野生動物的家！營建署籲別帶毛孩進國家公園

2018年11月07日 15:58 中時 張理國

政府三令五申，希望民眾不要帶毛小孩進入國家公園，但國家公園管理處還是有發現毛小孩的身影，而且數量有成長趨勢，營建署再度呼籲，不要帶貓狗等毛小孩進入國家公園，不管是攜入、棄養放生都會受罰。

營建署表示，國家公園是台灣原生物種的種源庫，全台灣有幾近90%以上的原生種都在國家公園裡孕育成長，可見它在台灣生態系的重要性，這裡是野生動物們的家，絕不是毛小孩的家。

根據玉山國家公園管理處（以下簡稱玉管處）近年監測結果，在玉山國家公園塔塔加遊憩區範圍內，出現四處遊蕩、無人照管的毛小孩們，且自動物保護法零撲殺政策施行後，這些流浪的毛小孩數量具成長趨勢，甚至出現在海拔3700公尺的圓峰山屋附近，也曾經被紅外線自動相機監測系統拍攝到牠們的身影。

營建署也說，外來的毛小孩進入台灣重要原野地，不論是未繫上牽繩的寵物，或是到處遊蕩無主的流浪毛小孩，都可能與園區內的野生動物發生衝突，或者透過抓、咬等接觸，將自身的疾病傳染給野生動物。

玉管處表示，曾於2017年10月26日接獲民眾通報，園區野生山羌被毛小孩攻擊之事件，依據目擊民眾描述，山羌被野狗群追逐、攻擊血流如注，無法站立行走，並經民眾驅趕後將山羌放置紙箱內，由玉管處同仁送交鄰近救傷單位救治，這是台灣國家公園普遍存在的課題。

為保障進入國家公園的遊客及園區野生動物之安全，玉管處制定公告「玉山國家公園區域內禁止事項第13點:禁止攜帶寵物進入生態保護區，違反者，最高可被裁罰新台幣3000元罰鍰」。依據《動物保護法》第一條明定之立法宗旨，係為尊重動物生命及保護動物，但其他法律有特別規定，應適用其規定。也就是說，在國家公園範圍內，民眾應遵照管理處授權公告的禁止事項。依據「玉山國家公園區域內禁止事項」第12點的規定禁止放生、棄養動物，最高可被裁罰新台幣3000元罰鍰。

(中時 )