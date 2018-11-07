台北市電影委員會赴美 推廣國際影視合拍計畫

2018年11月07日 15:57 時報周刊 謝禮仲

台北市電影委員會赴美宣傳，國際影人共襄盛舉。（左起）李鼎傳媒李威達、好萊塢選角指導歐陽寶屏、電影監製蔣蕙蘭、金馬影后歸亞蕾、台北市電影委員會副主任委員暨總監饒紫娟、新銳導演鄧仲謀、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處朱文祥大使。（台北市電影委員會提供）

金馬影后歸亞蕾肯定北市影委會多年努力。（台北市電影委員會提供）

成立10週年的台北市電影委員會，日前參加美國電影市場展（AFM）並舉辦記者會，介紹兩部即將開拍的台美合作長片《售命》、電視劇《傀儡花》，同時宣傳最新的國際合拍投資政策，吸引國外優秀團隊到台北市取景拍攝，促進北市影視及文創觀光周邊產業的國際化。

台北市電影委員會自2012年起，每年參加全美規模最大的美國電影市場展（American Film Market，AFM），並於展期間辦理國際交流活動、推廣台北市影視攝製優惠業務，以及與國外影視洽談未來合拍計畫。

成立10週年記者會於11月4日，在美國聖塔莫妮卡市總督飯店（Viceroy Santa Monica）舉行，邀請各國製片公司、媒體及電影委員會參與，透過實質交流與媒體效應，鼓勵國際企劃案投件，吸引更多國際團隊來台拍攝。金馬影后歸亞蕾，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處朱文祥大使，以及美國革命工作室（Revolution Studio）的執行長Vince Totino皆出席現場。

長片電視劇 國際合作拍攝

新銳導演鄧仲謀及監製蔣蕙蘭，向現場國際影人介紹即將於臺北開拍的長片《售命》（Life For Sale），並播放該片的前導預告，到場影人皆認為具有高度國際合拍開發價值。

《售命》已確定與美國革命工作室合作，Revolution Studio的執行長Vince Totino在現場受訪時表示，不久前拜訪台北的經驗非常好，也很期望今後能與台灣的影視產業有更密切的合作。

畢業美國電影學院（American Film Institute）的導演鄧仲謀則表示，對於《售命》拍攝計畫走向國際市場充滿信心，也非常感謝台北市電影委員會對於台灣影人以及產業的支持。

另一部由公共電視籌劃的史詩型電視劇『傀儡花』，則將與舊金山電影委員會合作，記者會上，公共電視董事長陳郁秀以影片祝賀台北市電影委員會10歲生日，並介紹宣傳《傀儡花》。

資深好萊塢製片李威達於記者會上表示，他剛結束台灣勘景行程，台北市具備地理上的景點優勢，為國際團隊理想的拍片目的地，他對於台灣團隊的友善與專業，留下深刻的印象，下一個拍攝計畫Open Water第4集，可能前往台灣取景。

國際影視協拍 成績斐然

台北市電影委員會10年來協拍共計超過5000部影片，其中包含近750部國際製作案，期間曾促成李安的3D電影《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi）、法國導演盧貝松的《LUCY》、美國導演馬丁史柯西斯作品《沈默》（Silence）、ABC電視台熱播的影集《菜鳥新移民》（Fresh off the boat）、BBC電視台製作之電影《X+Y愛的方程式》（X+Y）等，至今協助近750部跨國拍攝合作。

台北市電影文化基金會總監饒紫娟於記者會上表示，為鼓勵國際影視攝製團隊前來台北市取景，取消了往年的高標準，使更多的國際合拍計畫易於申請，提供100萬美元之影視發展基金，推動國際影視攝製投資計畫及相關政策，並藉此帶動民間優良投資商加碼跟進美金200萬元。若劇組採用台灣演員作為主演，或是雇用台灣後製團隊，更可獲得加碼投資，以吸引更多國外優秀團隊，前來台北市取景拍攝與人才交流，促進台北市影視及文創觀光週邊產業國際化。

近年在台北拍攝過《滿月酒》與《飲食男女：好遠又好近》的金馬影后歸亞蕾，在記者會現場表示，她對台北市電影委員會所付出的努力以及成果相當肯定。

國際影視攝製投資計畫，於每年2月及8月受理申請，詳情可至台北市電影委員會網站www.taipeifilmcommission.org深入了解。

(時報周刊)