2019高雄國際馬拉松開放報名 全馬冠軍獎10萬

2018年11月07日 16:01 中時電子報 陳筱琳／台北報導

2019年高雄國際馬拉松適逢10周年，全馬組的男、女第一名各可獲得10萬元獎金。(陳筱琳攝)

台灣最友善的城市馬拉松─第10屆2019高雄MIZUNO國際馬拉松，明年2月17日清晨5點50分在高雄國家體育場旁的世運大道起跑，賽事將於8日下午2點開放報名，由於賽事邁入10周年紀念，國內全馬男子、女子組第一名獎金從台幣6萬元加碼到10萬元，完賽者還能獲得10周年完賽紀念T，歡迎國內外好手報名參賽。

第10屆高雄國際馬拉松報名時間從明天下午2點到12月25日晚上11點59截止或額滿為止，報名網站是伊貝特報名網，42K全程馬拉松組限額6000名、報名費每人台幣1050元，25K超半程馬拉松組名額8000人、報名費每人850元，4.5K休閒路跑組開放1萬名，報名費每人300元，今年報名新增有好環境選像，跑友可選擇是否需要紀念衣、完賽毛巾、大會手冊及水杯。

第10屆高雄國際馬拉松已經申請賽道、成績認證，路線沿途經過城市光廊、玫瑰教堂、真愛碼頭、駁二藝術特區等充滿歷史的新舊建築，並將加入國際馬拉松暨長跑協會AIMS會員登錄賽事，讓參賽選手擁有參賽成績依據，希望透過更完善的賽事服務，爭取未來升級為白金賽事。

高雄市政府運動發展局代理局長周明鎮指出，由於高雄國際馬拉松自2010年起，每年固定在元宵節前後的周日舉辦，2019年的賽事又適逢10周年，會結合元宵節慶祝活動，設置元宵燈籠創造造型比賽，提供各組台幣1萬元獎金。

(中時電子報)