閃舞驚艷花博后里馬場2018台中國際踩舞祭 9日登場

2018年11月07日 15:58 中時 陳世宗

「2018台中國際踩舞祭」閃舞驚艷花博后里馬場！台中在地優質代表隊伍－新民高中表演藝術科，7日在花博后里馬場園區風華館前快閃演出；編舞設計以花博為發想，串聯城市意象，舞碼名稱「智慧花都‧台中城」，以湛藍天空映上綿綿白雲，大地彷彿剛從夢中甦醒，帶出台中的美好。

新民高中參加本屆踩舞祭，擔綱花博后里馬場園區壓軸快閃！今年為台中國際踩舞祭帶來的舞蹈「智慧花都‧台中城」，體現出宜居之都、新文化之都、文創之都、花卉之都、藝文之都，皆是台中迷人的新面貌，更是智慧機械之都；透過科技的傳達，描繪出台中迷人的魅力與活力。

新民高中校長薛光豐說，該校入選2018台中國際踩舞祭國內表團代表隊，表演藝術科連續10年榮獲台中市學生舞蹈比賽現代舞團體組第一名，尤其是全國唯一每年自創台語舞台劇劇本舉辦巡迴演出，更榮獲幾屆台中國際踩舞祭最佳網路人氣獎。

台中觀旅局副局長陳育正說，第3屆「台中國際踩舞祭」將於月9日至11日，在台中市府前廣場與台中國家歌劇院對面的夏綠地公園盛大展開；9日邀請九天民俗技藝團擔綱開場表演嘉賓，由23組國內外優秀踩舞表演團隊，將帶來震撼人心、華麗炫目的舞台匯演！

11月10日下午2時，在夏綠地公園周邊及臺中國家歌劇院前，以移動踩街的形式，近距離與觀眾互動，舞者揮灑的汗水、歡樂的笑顏、舞動的肢體，最直接地把熱誠與感動散播給大家，歡迎國內外民眾共同前來親身體驗踩舞的樂趣！

(中時 )