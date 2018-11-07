蔡英文：選情很緊繃 各縣市全力催票、固票

2018年11月07日 16:04 中時 曾薏蘋

民進黨今在新竹縣召開行動中常會，民進黨發言人吳思瑤轉述，身兼黨主席的蔡英文總統會中針對民進黨全台選情呼籲，「選前選情真的很緊繃，支持者有危機感」，有危機感這件事是好事，投票意願強化，也可以更凝聚團結，各縣市全力投入催票、固票。

此外，黨務報告時，秘書長洪耀福表示，下週三中執會將移師到台中舉行，並參觀花博，也邀請各縣市黨部主委參加。

吳思瑤轉述，會中鄭朝方競總主委張學舜、及總幹事陳文宏報告，鄭朝方目前的民調數字從個位數突破到二位數，且持續上揚，尤其以訴求年輕世代、家庭政見活動舉辦，結果都反映在民調上。

吳思瑤轉述蔡英文致詞指出，這幾個禮拜以來，她幾乎每個禮拜都來新竹縣，這代表民進黨對新竹縣的重視，希望全台灣最年輕的縣長候選人，可以繼林智堅之後，成為全台灣最年輕的縣市長。

總統說，趙朝方在簡報裡面提出了「三支箭」，確實是直接回應現在新竹縣在發展上面的瓶頸跟突破瓶頸的需求。「他的想法，我們在中央一定會全力來支持他」。

此外，鄭朝方也在會中表示，希望基本盤要護住，配合後續，希望立院黨團總召柯建銘陪同掃街；柯建銘也回應，「使命必達、隨叫隨到」。

總統強調，她知道客家人都比較內斂，接到電話民調的時候，都不太願意表達真正支持的對象，歷來民進黨在客家做得民調大致也顯示出這樣的趨勢。但是過去幾週，倒是有看到一個趨勢，就是鄭朝方的氣勢節節高升，民調結果顯示鄭朝方的支持度在不斷地上升，而且越打越有信心。

鄭朝方報告時也說，這次選戰，他越打越瘦，瘦了七、八公斤，小朋友非常喜歡他，把他當成幼幼台主持人，小朋友會往上影響；他舉例，有次在關西夜市掃街，一群小朋友衝來大喊他，還有位白血病的小朋友知道朝方哥哥來，請家長帶來參加，還跟他說，要吃到他當縣長後，實施的營養午餐。

鄭朝方在中常會中報告他的「新竹維新三支箭」政見，第三支箭是要改善交通，包括完成五楊高延伸到新竹，行政院秘書長卓榮泰回應，高公局4月展開竹苗瓶頸地區改善可行性評估，包括五楊高架延伸可行性評估，明年8月提出報告初稿，行政院會請高公局加速可行性評估。

對於鄭朝方提出頭前溪流域治理工作，要建設親子河濱公園和親子設施，卓榮泰回應，行政院核定新竹市政府爭取全國水環境計畫，在綠美化工作中，核定1000萬元補助新竹縣政府頭前溪右岸整治。

(中時 )