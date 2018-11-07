29萬選務人力備戰 陳英鈐：緊鑼密鼓訓練中

2018年11月07日 16:02 中時 鄭舲

年底十案公投綁九合一選舉，外界關注選務人力是否充足，中選會主委陳英鈐今表示，29萬選務人員都已經在備戰狀態，正在緊鑼密鼓訓練當中，因為這次投開票的程序比較複雜，尤其公投票的開票方法是僅適用於公投，因此正在訓練當中，但人力目前已經充足，沒有問題。

立法院內政委員會今邀請中選會、內政部、陸委會等單位針對「因應九合一選舉，協助我國人民返國投票、維護社會治安」進行報告。

陳英鈐會前受訪時表示，人力問題已經解決，沒有問題，訓練素質也有信心，因為根據選罷法及公投法規定，招募的人員有一半是公教人員，即使非公教人員，也都是熱心的民眾參與。

中選會在報告中提及，為保障選舉人投票權益，針對因故不能於投票日前往投票所投票者，實施不在籍投票制度，可加強保障選舉人選舉權。但不在籍投票牽涉層面極為廣泛，包括選民投票習慣的改變、選民信任度、社會需求性、選務作業增加複雜性等，有關不在籍投票的投票方式、適用選舉種類及對象，仍有待社會各界凝聚共識。

親民黨立委陳怡潔質詢時問到，2020到底有沒有辦法完成不在籍投票的修法？陳英鈐回應，技術問題大家都很清楚，要衡量各種利弊得失、建立配套措施。陳英鈐強調，政策還是延續，如果完成修法，中選會當然會配合，一定會積極推動。

(中時 )