花蓮》張正治、姜景文夫婦聯合競選服務處成立 場面盛大

花蓮縣長候選人徐榛蔚（中）誠心祝福縣議員候選人張正治（右）與參選吉安鄉代的太太姜景文（左）高票當選。（范振和攝）

友善列印
中時
國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏、議員候選人張正治、縣長候選人徐榛蔚、吉安鄉代參選人姜景文、地方大老莊萬來（由右至左）一起祭天祈福。（范振和攝）
花蓮縣議員候選人張正治、吉安鄉代候選人姜景文夫妻倆成立聯合競選服務處，現場祝福人潮洶湧。（范振和攝）

花蓮縣議員張正治爭取連任，太太姜景文參選吉安鄉民代表，聯合競選總部成立大會7日下午登場，縣長候選人徐榛蔚等多人前往加持，現場塞爆了祝福人潮。

徐榛蔚和國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏等人，昨天下午祝福1號縣議員候選人張正治、3號鄉代候選人姜景文高票當選，徐榛蔚以兒歌「一閃一閃亮晶晶」，笑著要大家支持「1、3，1、3」，她也說，張正治夫妻1次生下3胞胎，同樣會以高效率行動為民服務。她也不忘要大家支持1號縣長候選人徐榛蔚。

徐榛蔚說，張正治信仰關公，一向講義氣、重然諾，而這就是民意代表應具備的品格，相信張會拿出忠肝義膽的精神，為民喉舌。鄒永宏說， 張正治也是山嶺福德廟主委、宏華寺主委，一定能發揮宗教力量，結合觀光等各項產業，打造花蓮成為一個身心靈俱足的場域。

張正治保持一貫的「張式風格」，幾乎沒有自我推薦，反而以身為台鐵子弟的身分提及普悠瑪事件，批判台鐵與政府高層卸責，長期漠視基層權益，希望在現場支持者共同為尤姓司機員，以及其他仍 醫院療傷的乘客們集氣加油。姜景文則要發揮「1加1大於2」的力量，深入基層，當下發願「夫妻同心，為民請命」。

除了徐榛蔚、鄒永宏外，吉安鄉黨部主委劉邦煌、吉安鄉長候選人游淑貞、鄉代候選人彭建華，以及鐵路退休人員協會、大批社團負責人紛紛到場，送上滿滿祝福。

(中時 )

29萬選務人力備戰 陳英鈐：緊鑼… 保障受假釋人不服撤銷假釋訴訟權…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。