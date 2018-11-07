花蓮》張正治、姜景文夫婦聯合競選服務處成立 場面盛大

2018年11月07日 16:13 中時 范振和

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏、議員候選人張正治、縣長候選人徐榛蔚、吉安鄉代參選人姜景文、地方大老莊萬來（由右至左）一起祭天祈福。（范振和攝）

花蓮縣議員候選人張正治、吉安鄉代候選人姜景文夫妻倆成立聯合競選服務處，現場祝福人潮洶湧。（范振和攝）

花蓮縣議員張正治爭取連任，太太姜景文參選吉安鄉民代表，聯合競選總部成立大會7日下午登場，縣長候選人徐榛蔚等多人前往加持，現場塞爆了祝福人潮。

徐榛蔚和國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏等人，昨天下午祝福1號縣議員候選人張正治、3號鄉代候選人姜景文高票當選，徐榛蔚以兒歌「一閃一閃亮晶晶」，笑著要大家支持「1、3，1、3」，她也說，張正治夫妻1次生下3胞胎，同樣會以高效率行動為民服務。她也不忘要大家支持1號縣長候選人徐榛蔚。

徐榛蔚說，張正治信仰關公，一向講義氣、重然諾，而這就是民意代表應具備的品格，相信張會拿出忠肝義膽的精神，為民喉舌。鄒永宏說， 張正治也是山嶺福德廟主委、宏華寺主委，一定能發揮宗教力量，結合觀光等各項產業，打造花蓮成為一個身心靈俱足的場域。

張正治保持一貫的「張式風格」，幾乎沒有自我推薦，反而以身為台鐵子弟的身分提及普悠瑪事件，批判台鐵與政府高層卸責，長期漠視基層權益，希望在現場支持者共同為尤姓司機員，以及其他仍 醫院療傷的乘客們集氣加油。姜景文則要發揮「1加1大於2」的力量，深入基層，當下發願「夫妻同心，為民請命」。

除了徐榛蔚、鄒永宏外，吉安鄉黨部主委劉邦煌、吉安鄉長候選人游淑貞、鄉代候選人彭建華，以及鐵路退休人員協會、大批社團負責人紛紛到場，送上滿滿祝福。

(中時 )