保障受假釋人不服撤銷假釋訴訟權 陳師孟申請調查

2018年11月07日 16:23 中時 鄭舲

監委陳師孟、高涌誠指出，有關受假釋人不服撤銷假釋，應如何保障其適時向法院請求救濟權利，相關機關至今未依司法院釋字第681號解釋意旨研議改進；又《懲治盜匪條例》廢止前，延長施行期間的效力如何已有爭議，陳師孟、高涌誠今針對相關問題，申請自動調查。

陳師孟、高涌誠表示，假釋期間再犯徒刑以上之罪而遭撤銷假釋，需由檢察官指揮執行其殘刑後，始得向法院聲明異議，如此作為對受假釋人的聽審權及訴訟權是否長期違憲侵害？2010年間司法院釋字第681號解釋已指出：「對受假釋人訴訟權之保障尚非周全，相關機關應儘速予以檢討改進。」事隔8年，法務部等機關仍無作為，亟有調查必要。

監委也表示，「懲治盗匪條例」本是「限時法」，於1944年4月8日公布施行1年後，需經行政命令始得延長；但該條例未於原定施行期間屆滿前，以命令延長，之後另有多次逾時情況，因此又更改為「常態法」，繼續作為論罪判刑依據，至2002年初公告廢止時，各界已有質疑。

監委表示，類似如此原已失效的法律，至今仍為受假釋人必須服滿殘刑根源，是否涉有不公並違反正當法律程序？權責機關歷來有無便宜行事，及牴觸政府違失應優先檢討的轉型正義模式？相關問題將進一步查明釐清。

(中時 )