台北》遭丁守中批門神 小野痛哭反擊「看到人心最黑暗一面」

2018年11月07日 16:13 中時電子報 張潼 、邱文秀、 李函縈 中時、邱文秀、

台北市長柯文哲競選總幹事小野，透過影片，向高雄市民表達他「挺其邁」。（陳其邁競選辦公室提供）

國民黨台北市長候選人丁守中質疑小野、吳念真「綠營影視門神」，小野剛剛出面受訪，情緒數度激動痛哭。（張潼攝）

台北市長柯文哲競選總幹事小野（李遠）日前拍影片挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，被外界解讀為操作北市選舉「棄保」，國民黨台北市長候選人丁守中昨也在臉書質疑「靠民進黨吃飯的文化門神（小野）怎麼會去挺柯文哲？」小野剛剛出面接受訪問，聲淚俱下。

國民黨台北市長候選人丁守中質疑小野、吳念真「綠營影視門神」，小野剛剛出面受訪，情緒數度激動痛哭說，這場選舉讓他看到人心最黑暗的一面，他跟他的朋友不是卑鄙的人，都是跟一般百姓一樣靠自己賺錢，無論政府是藍是綠都不拿錢，質問丁「為什麼選舉就要撕裂族群、操作藍綠？」

針對丁守中諸多指控，小野今下午出面受訪，他花了10多分鐘，情緒從平穩到激動，中間還數度落淚。

小野說，他先聲明，自己擔任柯總幹事，是因為要補足柯文哲的文化論述，不是來操作（政治），因此原本不想要口水戰，但丁守中竟然說他跟吳念真是民進黨的門神，包山包海包廣告包電影，人家都要看他們臉色做事，「他打的正好都是我沒做的事、吳念真沒做的事」。

小野指出，丁守中非常嚴重傷害到他的朋友吳念真等人，令他開始懷疑丁守中是否不懂文化，就像這次金馬獎海報上有4個人的臉，「李安、鞏俐、侯孝賢，另一個是我的臉」，如果他是卑鄙的人，他的臉不會擺在金馬獎海報上，「他怎麼會罵到我跟這群朋友，我們是非常可被檢驗的！」

小野還舉例，他跟他的朋友們思及沒有留下什麼給下一代，所以開始花5年做319鄉鎮巡演，吳念真創立協會，每年自己募款1億元，資助偏鄉小朋友，甚至不顧自己半年沒收入，去做在地的劇，這段時間要是拿來拍廣告有好幾百萬，可見「我們不會那麼卑鄙！」

小野說，若是沒有選舉，他們的生活都很正常，靠自己生活，不需要政府給錢，就算替候選人站台，也不要對方給錢給位置，就只希望對方好好做，「台灣不是只有藍綠的！」他痛心疾呼，天空是藍的、河流是藍的、樹是綠的，為小朋友講故事有分藍綠嗎？多爭取步道和古道有分藍綠嗎？他最難過的是，經過那麼多選舉，還沒學到教訓，每到選舉就撕裂一次。

小野強調，他擔任競選總幹事這段期間，只做一件事，就是在活動上講故事，甚至連「凍蒜」都沒喊過，也不上電視台訪問，可是這段期間看到柯文哲被抹黑、抹紅、器官案，「我真的好想罵髒話」，可是他不能，內心實在非常痛苦，這場選舉「人心最黑暗的一面！」

他質問：「丁守中你知不知道、認不認識我？你認不認識吳念真、柯一正、李永豐、王小棣？你不認識，你讀不讀書啊？」他質疑，丁守中也是留美博士，結果選到現在，還沒公布帳目，還回到過去舊思維，操作藍綠，事情明明只有黑白，一旦選舉卻在撕裂族群，為什麼不能快快樂樂選舉？

(中時電子報)