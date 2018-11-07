西半部空氣好髒 學校消失了！恐持續到周五

2018年11月07日 16:51 中時 廖德修

進入秋冬台灣空汙狀況日益嚴重，今（7）日白天達到高峰，西半部北起桃園、南到屏東，扣除掉維修中的2個測站，竟有16站呈紅色警示、23站是橘色提醒、9站普通，空氣品質不良比例超高，連台南的新營國小上午都直接消失在監視器影像裡！而這種現象可能延續到周五，民眾要注意保護呼吸道健康。

環保署監資處長張順欽表示，這幾天空汙嚴重主因是整個環境風場屬於偏東風，台灣最北部、最南部的空氣品質不會太差，但中部、雲嘉南被中央山脈擋住，形成背風面，汙染物擴散條件不佳。且東風過山後，以往氣流會穩定停留在距離地面1至2公里處，對空品影響較小；而在空汙季節裡，氣流距地面只有500至700百公尺，於是看起來灰濛濛一片。加上秋冬晨間多霧，水氣結合粒狀物後體積擴大，也會導致空品不良。

氣象局副局長鄭明典今早則在臉書指出，今天西半部大氣穩定、風速弱、加上水氣（濕度）高，擴散條件不佳，空氣品質不良情況會達到近日的高峰。且水氣高也會提升汙染物生成速率，加上懸浮微粒的光學作用對濕度具有高敏感度，也造成今日西半部不少地區看起來灰茫茫的現象。

鄭明典說，後續汙染降低的趨勢緩慢，且周四晚上開始的北風，又可能帶有大陸來的境外汙染物，這樣長時間的空氣品質不良，對健康會有較高的危害潛勢，應多加注意！

環保署則提醒新竹、苗栗及高屏地區的空品是橘色提醒，代表對敏感族群不健康；中部、雲嘉南及高雄市橋頭地區呈紅色警示，代表對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。

此外，今天雖是農曆廿四節氣的立冬，不過天氣晴朗暖熱，彷彿立夏。也由於太陽光照射之故，在都會區或工業區因汽車、工廠排放廢氣，午後產生光化作用，也會提升臭氧的濃度，因此這幾天民眾出門最好攜帶口罩備用。

(中時 )