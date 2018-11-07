2018年11月07日 19:39 中時 宋原彰

曾奪下世界盃拔河賽第一名的景美女中拔河隊這次也到石門區公所進行體驗賽。(宋原彰翻攝)

石門區長吳嘉榮和泰國本怎馬中學的學生相互交流拔河技巧。(宋原彰翻攝)

石門區長吳嘉榮與泰國本怎馬中學校長合影，雙方皆相當開心此次的交流。(宋原彰翻攝)

石門區公所與景美女中、泰國強隊比拔河！跨國交流

世界盃拔河賽第三名的泰國北柳府本怎馬中學與世界盃第一名的我國強隊景美女中拔河隊，11月7日上午一同拜訪新北市石門區公所，並與石門區公所拔河隊進行技術交流，雙方都覺得很新奇有趣，進行了一次另類的國際聯誼。

泰國本怎馬中學是2018年世界盃第三名隊伍，7日扺達臺灣要參加2018協會盃國際室內拔河賽，同時訪問多次獲得世界盃冠軍的臺北市立景美女中，我方特地安排他們一行24人7日先到新北市石門區參觀聞名的四面佛金剛宮，並訪問今年剛獲得新北市民政家族拔河賽第二名的石門區公所拔河隊。

雙方除了茶敘及介紹石門區景點外，並進行拔河技術交流，先由本怎馬中學與景美女中開打示範賽，再由石門區公所分別與本怎馬中學及景美女中進行體驗賽，由於這是泰國隊第一次與臺灣公務機關比賽，也是石門區公所第一次體驗與世界級強隊比賽，所以三方都覺得非常有趣，比賽過程非常歡樂，勝負反而不重要了。

安排這次交流活動的亞洲拔河技術委員許影由教練表示，石門區公所人員較少，拔河隊成員體型也都較廋小，在拔河比賽時先天就較吃虧，但是他們靠著辛勤的努力及團結一致的精神，首度參加今年的新北市民政家族拔河賽即一鳴驚人，打敗許多強隊，勇奪第二名，讓當時擔任裁判長的他深受感動且記憶深刻，所以這次特別介紹泰國本怎馬中學及景美女中拔河隊拜訪石門區公所，讓雙方可以互相交流學習。

石門區長吳嘉榮表示，石門區公所在今年比賽展現出團結精神及高昂士氣，讓許教練記深刻，促成了這次交流，除了讓公所拔河隊受益良多外，同時行銷石門區的觀光，讓泰國中學師生認識新北市北海岸的美麗風景，也感受到臺灣的熱情與活力，雙方賓主盡歡，也是另類的新南向國際交流。

(中時 )