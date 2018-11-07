他說泳渡日月潭是在糞水裡游泳 環保局尷尬回應

2018年11月07日 16:33 中時電子報 陳儷方

馬英九是泳渡日月潭常客。（圖／中時資料照）

朱家煌臉書稱在橫渡日月潭是泡水周邊飯店糞水裡。（圖／翻攝朱家煌臉書）

轉述高雄醫師公會在醫師節慶祝活動上，全力支持陳其邁的醫師朱家煌，臉書PO文指出，當天喊主持人在台上喊「韓國瑜凍蒜」，台下卻靜悄悄，超尷尬。發來引來網友洗版。朱家煌是誰？原來是常年宣導運動有害健康的醫師，強調在台灣路跑是在害人，泳渡日月潭是在糞水裡游泳的醫師。

朱家煌在臉書PO指出，在台灣空氣污濁的都市路跑，讓猝死路邊案件頻傳，PM2.5紫爆的清晨，還是有人不顧他人健康辦路跑，還繳錢給主辦單位撈；每年橫渡日月潭，更是泡在周邊飯店的污水糞水中進行，事後沒進醫院的人，身體真的很強健。

至於日月潭是否真有糞水？答案：是真的！南投市環保局表示，規模較大的飯店業者會自備污水處理設備，包括糞水在內的廢水，經生物處理後，先排至側溝，再排至日月潭；規模較小的業者，污水集中至水社污水處理廠或日月污水處理廠，經處理後，再排至日月潭。

環保局也解釋，會不定時檢測經處理後要排至日月潭的廢水，是否符合環保署的標準，去年有罰過飯店，因大腸桿菌超標，推測可能是氯錠放得不夠，今年則至今尚未開罰過。

日月潭的水，真的很多功，除了觀光船行駛，處理後廢水排放處，抽蓄發電之用外，也是自來水的水源。環保局說，有2座淨水廠：水社、德化，但水質檢測都合格，是附近居民的日常用水。

其實看看前總統馬英九，已經參加6次泳渡日月潭，還是活得好好的，已經泳渡過日月潭的，或是打算畢生一定要去泳渡一次的，應該不用太擔心。

(中時電子報)