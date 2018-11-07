研究發現練這兩個功夫 能降血壓、改善失眠

圖為長者在練習醫學八段錦。台灣養生保健學會提供

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中時電子報
陳怡如

因應台灣進入高齡社會，衛福部國家中醫藥究所研發調氣和神法和醫學八段錦，耗時兩年教授200多年長者練習，結果發現參與研究的長者血壓降低，體質和睡眠品質也獲得顯著改善；為推廣此一預防醫學，衛福部國家中醫藥研究所周日（11日）將在北巿邀請專家與民眾面對面溝通，有興趣的民眾可以先上網報名。

為有效提升長者的健康與生活品質，中國醫藥大學、陽明大學、台北市立大學、逢甲大學、三軍總醫院及台灣養生保健學會團隊合作，在北巿五處活動中心舉辦「中醫預防醫學健康管理模式」健康活動，兩年計有200多位民眾參與。課程除講授中醫體質、導引運動與飲食等養生知識，並由中醫師指導民眾練習養生功法包括調氣和神法與醫學八段錦。

衛福部國家中醫藥研究所表示，該研究採用中醫體質量表（BCQ）、匹茲堡睡眠品質量表與國民健康署的健康簡式表（BSRS-5）進行成效評估，結果顯示學員在練習第1年的「調氣和神法」或第2年的「醫學八段錦」8週後，均能顯著改善中醫體質與睡眠品質，並減少因睡眠不佳所造成的白天功能失調，同時亦有降低血壓等多項健康促進效益。

為讓民眾對中醫預防醫學有更具體的瞭解，衛福部國家中醫藥研究所周日（11日）將舉辦北區成果分享會，邀請計畫團隊及中醫師、西醫師、護理師、物理治療師、藥師及營養師等學者專家與民眾進行雙向溝通，歡迎民眾上網報名https://goo.gl/kCah26。

(中時電子報)

他說泳渡日月潭是在糞水裡游泳 … 盼按摩業和八大行業切割 衛福部…

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