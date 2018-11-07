盼按摩業和八大行業切割 衛福部立民俗調理專法

2018年11月07日 16:32 中時 鄭郁蓁

衛福部中醫藥司統計，從97年到106年，按摩、經絡調理等民俗調理業，經法院判決案例中，以發生性騷擾和媒介性交易與性有關的判決爭議為最多，占了近三成，其次為涉及醫療廣告、及為密醫擅自執行醫療業務。衛福部將推動專法，未來包含個人工作室等，按摩業者都將強制登錄，並同步規畫完成整復推拿、腳底按摩技術士，預計2010年將上路。

因「民俗療法」不得涉及醫療行為，因此衛福部104年正名，包含傳統整復推拿業、腳底按摩業、按摩業、以及經絡調理業等四大行業統稱為「民俗調理」，行為僅限於傳統整復推拿、按摩、腳底按摩、指壓、刮痧、拔罐、民間習用青草外敷料七項。

中醫藥司今天公布民俗調理相關統計，四大行業中從業人員共約17萬人，以按摩最受國人喜愛，經濟部統計，至107年7月止，共有2千688家業者辦理登記。

不過在民俗調理中發生發相法案判決中，以涉及醫療廣告違規最多，占了26%；其次為密醫擅自執行醫療業務，占了20%；在其次是發生強制猥褻及妨礙性自主，占了18%，其餘還有勞動雇用糾紛(9%)、引誘容留媒介性交易營利(9%)、業務過失傷害(9%)、不符建築使用類別(8%)。其中發生性騷擾及性交易的比率為最高，達到27%。

衛福部中醫藥司科長蔡素玲直言，因按摩空間隱密，加上個人工作室林立，往往容易發生性騷擾等事件，或是出事後就跑了抓不到犯人，為建置更完善的民俗調理法治，中醫司已經完成民俗調理業管理專法草案，明年八月送衛福部法規會。

蔡素玲表示，專法通過後，將強制四大業者都要完成登錄，出事不會再抓不到人，並將訂出按摩會館等業者必須聘用一定比例有證照者，提供消費者更多選擇。

除了專法，中醫藥司同步規劃四大行業的證照，除了按摩業71年已經有丙、乙級技術士外；整復推拿已經完成單一級技術士，預計109年開辦。腳底按摩則剛完成開發技術士證照，已經函送勞動部審核。至於經絡調理業也已經建置職能基準。

來自瑞士的吳若石神父，來到台灣台東教導原住民以腳底按摩做為生計，已經長達42年，甚至拿到台灣身分證，並長期協助衛福部推動職能導向課程以來。他笑說，以前腳底按摩都是在「虐待人」，現在不會了，是讓很多人「痛痛快」，而台灣的腳底按摩現在是世界最有名，盼未來透過技術士讓業者有更嚴格的訓練。

(中時 )