雲林》選舉名冊6日至8日公開閱覽 雲縣首投族36699人

今年公職選舉綁公投舉行，雲林縣戶政單位人員日前通達達旦印製選舉人名冊（周麗蘭翻攝）

友善列印
中時
今年公職選舉綁公投舉行，雲林縣戶政單位人員日前通達達旦印製選舉人名冊（周麗蘭翻攝）

雲林縣107年地方公職人員及選舉及公投名冊6、7、8日在20鄉鎮市公所公告閱覽，截至7月公民數是56萬6754人，公職首投族約3萬669人，9日完成查核更正作業後才會正式公告選舉人數。

今年公職選舉綁公投之故，投票名冊需編造2次，包括選舉人資格名冊、公民投票之投票權名冊，戶政事務所印製選舉名冊工作分量加倍。

雲林縣20鄉鎮市戶政單位2日傍晚下班後，全體總動員閉門列印、裝訂、檢視選舉名冊，每一本都核章，200多人通宵達旦製作，有些大所甚至印到天亮。

各地選舉名冊已於6日起到8日在全縣20鄉鎮市公所公開閱覽，截至今年7月，滿20歲以上公民數是56萬6754人，滿18歲有公投資格者約58萬多人。

雲林縣公職選舉首投族20歲至23歲初估3萬6699人；公投首投族（18歲未滿19歲）約1萬7861人。正確選舉人數將於9日公告。

內政部在6、7、8日閱覽期間也同步開放「107年地方公職人員選舉及全國性公民投票資格查詢」系統，鍵入「投票資格查詢」，即可以國民身分證統一編號、出生年月日，上網查詢有無選舉（投票權）人資格。

雲林縣選委會表示，依規定選舉人須符合年滿20歲（公民投票權人為18歲）、在各該選舉區繼續居住4個月以上（公民投票為在中華民國內繼續居住6個月以上），若選舉人、投票權人於閱覽期間發現有遺漏，可於閱覽期間內向戶籍地鄉、鎮、市公所申請更正，以保障權益。

(中時 )

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