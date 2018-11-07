同濟會中港女會捐交通車 偏鄉老人受惠

2018年11月07日 16:50 中時 林欣儀

國際同濟會中港女會捐助交通服務車給全成基金會辦理的龍井小規模多機能服務中心，協助老人交通接送服務。(林欣儀攝)

為幫助偏遠地區的年長者能方便外出、就醫，藉以提升他們的生活健康，國際同濟會中港女會捐助交通服務車給全成基金會辦理的龍井小規模多機能服務中心，7日上午熱鬧舉辦捐贈儀式，許多阿公、阿嬤聽到有車子提供接駁，開心的表達感謝。

在台中市衛生局長陳南松等人見證下，同濟會中港女會代表將象徵交通車的特製大鑰匙捐贈給全成基金會代表。基金會指出，目前服務中心有2輛交通車負責龍井、大肚及沙鹿區的接送工作，但礙於接送耗費時間與路程規畫、目前負荷已達臨界值，現在有新車加入，更周全老人、身心障礙者往返社區參加活動的需要。

同濟會指出，這次的交通車捐贈是由國際同濟會台中港女會近20位會姊自發性集資籌款捐助，盼協助更多長者行的便利。在中心上課、利用交通車往返的陳姓阿嬤聽到同濟會捐車，開心的說「以後可以早一點來上課了」；另名鄭姓阿嬤則興奮的直說「感謝」。

全成基金會董事長聶玉美表示，社區老人、身心障礙者的照顧需要集結社區力量，截至上月底，龍井小規模多機能服務中心共提供5715人次社區服務、1251小時居家服務及9369趟交通接送，盼透過協助長者到中心進行生活照顧、健康促進、文康休閒活動、餐飲服務等，提升長者健康生活。

(中時 )