藍營大咖驚爆 柯文哲恐效法阿扁選總統

台北市長柯文哲。（圖／杜宜諳）

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中時電子報

韓流效應開始外溢台北，台灣競爭力論壇委託大社會調查中心，6日發布最新民調顯示，台北市長的支持度，國民黨籍候選人丁守中來到34.3%，緊咬柯文哲的36.6%，兩人差距只有2.3%。

對此，國民黨前立法委員蔡正元分析，台北選情則因民進黨提名姚文智而產生選票結構性改變。

因為2014年選票比例，柯文哲57%，連勝文41%，差距16%。而在今（2018）年，丁守中若守住連勝文基本盤，則最少可拿41%，而姚文智至少拿10%，剩下柯文哲最多可拿47%。丁守中與柯文哲相差最多6%。並且，蔡正元認為，這是穩定結構差距，不會因為民調起浮而改變。

另外，針對近日的小野事件，蔡正元預測，由於柯粉和韓流重疊，柯文哲可能掉2%，其中1%流向丁守中，變成柯文哲45%對上丁守中42%，丁守中只差柯文哲3%。

如果姚文智拿超過10%，丁守中可能拿到44%，柯文哲可能只剩43%，柯文哲將以1%之差敗選。

最後，蔡正元判斷，柯文哲只好效法陳水扁去選總統！

不過，姚文智昨日曾表示，府院黨要集中火力搶救高雄，且總統蔡英文等若是為了高雄分身乏術，無暇為他站台，他也欣然受。丁守中陣營發言人詹為元認為民進黨已經放棄姚文智。此是否會影響姚文智與柯文哲選票，有待觀察。

(中時電子報)

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