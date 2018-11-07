台南》高思博提三農政策 打造台南有機農產市場

2018年11月07日 18:03 中時 李其樺

高思博7日下午發表「新三農政策」，承諾未來當選台南市長後，要在台南打造有機農產市場，協助小農將農產品行銷到大陸及海外。（李其樺攝）

國民黨台南市長候選人高思博7日下午參訪官田時生永續農場，除了下田收割有機蔬菜，也發表「新三農政策」，承諾未來當選台南市長後，要在台南打造有機農產市場，協助小農將農產品行銷到大陸及海外。

高思博指出，過去他任職政務委員期間，透過二十一世紀基金會輔導創設永齡有機農場，協助因八八風災採遭滅村的小林村居民安置、重建家園；同時，農場也運用「新三農」概念，打造台灣第一個兼具農業生產與觀光的生態農場。

高思博表示，當時的永齡農場創園場長李惟裕，後來在台南官田創立時生農場，整座農場採用模式化管理，僅6人就能撐起全年200噸產量；團隊在2016年就入選為第3屆百大青農，並取得慈心全有機驗證，與超市、學校等通路穩定合作。

高思博表示，所謂「新三農」，即科技農業、專業農民和生態農村，承諾未來如果當選台南市長，將在台南推動新三農模式，包括協助青農和小農購置生產資材，降低成本，提高獲利、青農創業貸款最高免息100萬元、開設農技農訓課程，培訓專業農民、打造生態農村。

另外，高思博提出，將在台南建立有機農產市場，內銷部分與雙北合作，強化大台北地區銷售通路、南向結合高雄、屏東，打造南台灣發財圈；外銷部分，可利用城市外交，引進大型國際商展，發展觀光會展產業，行銷蘭花及高端農漁產品，將台灣農產品賣到大陸及全球市場。

(中時 )