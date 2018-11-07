查賄選難 南檢積極偵辦收押5嫌展決心

2018年11月07日 16:57 中時 洪榮志

選舉投票日接近，台南地檢署7日舉行地方公職人員選舉查察賄選分區座談會時，檢察長鄭銘謙指出，一般法官對於檢方為查賄聲請監聽嫌犯的同意率只有大約3成，但此次選舉台南地區迄今已查獲4件賄選案，共收押5名被告，還傳喚265人，展現強力查賄的決心。

南檢7日上午召開107年地方公職人員選舉查察分區座談會，法務部常務次長張斗輝、最高檢察署檢察總長江惠民、台灣高等檢察署檢察長王添盛、台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長鄭文貴、警政署刑事警察局長蔡蒼柏、調查局副局長林玲蘭、廉政署副署長侯寬仁、檢察司主任檢察官古慧珍等司法官員與會。

張斗輝在聽取各單位查賄工作績效後，除表示嘉勉之外，也期盼在選舉倒數階段的關鍵時刻，務求淨化選風。

鄭銘謙表示，台南地區查賄工作，至今已查到現金買票、直銷買票等不同賄選模式，從新營、鹽水、白河、玉井、麻豆到市區等地都有查賄行動，檢警調等相關單位對查賄工作都十分積極。

不過，鄭銘謙也不諱言，一般法官對於檢察官為查賄聲請監聽嫌犯的同意比率只有3成左右，固然考驗檢察官的偵查作為與成效，但南檢仍力求突破，採取較為辛苦的作為，像是新營、鹽水地區的賄選案，檢方即靠著約談方式來查獲，也展現檢警調辦案團隊的合作無間關係。

鄭銘謙還說，台南檢警調是個大團隊，查賄與反賄也雙管齊下，對於賄選、幽靈人口、選舉睹盤、暴力或境外資金介入選舉，以及選舉誹謗等均嚴加查緝；同時，還結合市府，透過清潔車全市走透透的機會宣導反賄選。

(中時 )