六都成人英語力 台南從六都之末躍升第三

EF特別頒發「最佳進步獎」予台南市政府，由二官辦副主任田玲瑚代表領獎。（台南市二官辦提供）

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曹婷婷

台南推動二官語英語力明顯竄升！EF國際文教機構（EF Education First，以下簡稱EF)調查全球80個非英語母語國家成年人英文程度，結果今日公布，台南民眾英文程度高於全國平均，屬中級程度，以六都做分析，2017年台南民眾英語程度原屬六都之末，2018年躍居第3，僅次台北與新北，EF特別頒發「最佳進步獎」予台南市政府。

EF表示，全球英語能力指標( EF EPI)排行，台灣較去年退步0.16分，名次更一舉退後8名，排名往中後段位移一來到全球第48名，在亞洲則排名第10。瑞典則從荷蘭奪回世界冠軍的寶座，新加坡位居第3，也是EP有史以来，首度有亞洲國家進入世界前3。

依據EF調查結果，台灣整體分數為51.88分，不僅低於全球平均53.34分，也落後亞洲整體平均53.49分，在EF英語力能力指標所評等的程度中，與去年相同，被歸類為英語初級程度。但推行英語為第二官方語言的台南市，表現亮眼，除了進步快2分外，更超過南部區域整體平均高達2.28分。

此外，台南今年還擠入城市英語中級程度之列。台灣六都的英語能力的差距極小，即使居末位的城市，仍和名古屋的英語程度相當。台南市政府表示，聽聞此項結果雖感欣慰，但仍持保留態度，因提升市民英語力是滴水穿石的工作，需要時間持續漸進，「能夠帶動市民學英語的風氣就是最大的進步」。

這次的EF調查結果與日前多益普及（TOEIC Bridge)的測驗結果一致：台南市民英語力高於全國平均，顯示台南市民普遍具備基本國際溝通能力，亦可見台南市政府推動英語成為第二官方語言政策獲得初步成效。

市府二官辦分析，此調查是由民眾自行上網填寫、參與聽力閱讀測驗。台南市今年在EF英語力調查上表現優異、得到「最佳進步獎」，應是台南市民對推動英語政策感到認同，或是想提升英語力，願意主動上網參加測驗，方能在短短1年內，呈現顯著進步的調查結果。

市府進一步表示，雙北成年人英語程度較佳的因素很多，包含年輕就業人口多、英語程度原本就較好，加上英語資源較豐富、外籍人士多、市民使用英語需求高、學習動機高⋯等等，顯示英語力城鄉差距的存在。但台南推動二官語政策的經驗顯示，政府的鼓勵與帶動，可以帶動民眾學習英語的動機與意願。與都會型地區不同，城鄉型地區普遍英語力不佳，更需要政策的引導，提供學習資源、引導學習方法，以縮短城鄉英語力差距，「讓每個市民都可以說一點英語」。

(中時 )

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