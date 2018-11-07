新北》林義豐批朱立倫政治打壓獲黃偉哲聲援 高思博替姊夫澄清

無黨籍台南市長候選人林義豐團隊出示輔仁大學核發的場地使用同意書，證明租借的是「泰山體育場」。（翻攝畫面）

友善列印
中時

無黨籍台南市長候選人林義豐9日將在新北市舉辦電音派對，卻因場地出借控訴被刁難，質疑「新北市長朱立倫是台南市長候選人高思博姊夫」，才遭政治打壓。高營7日澄清，指朱在選舉期間嚴守行政中立；民進黨市長候選人黃偉哲則聲援林，還嗆高「不要只想靠家族勢力」。

林義豐表示，泰山綜合體育園區包含泰山綜合體育場及泰山綜合體育館，新北市政府全都委託輔仁大學管理。競選團隊6日上午收到輔大回傳核准出借「體育場」的公文，下午才剛透過臉書公布舉辦地點，新北市政府體育處即在公告1個小時後，致電輔大關切此事，還對媒體說是出借「體育館」，團隊對此鄭重抗議。

林義豐強調，「Crazy Friday」電音派對只是讓年輕人抒壓的活動，不是選舉造勢場合；上次租借新莊體育園區陽光草坪無預警被拒，此次租借泰山綜合體育園區又遭阻撓，質疑是否因為選舉因素，朱立倫是高思博的姊夫，才會對他政治打壓？呼籲支持者嚴厲譴責新北市政府，聲援「Crazy Friday」活動順利舉辦。

高思博競選總部回應表示，租借權在新北市府，新北市長朱立倫不會經手該項申請；朱市長在選舉期間一直嚴守行政中立原則，絕對不會像蔡英文總統、行政院長賴清德傾所有行政資源輔選黃偉哲；甚至賴清德領國家公帑，居然還擔任黃偉哲競選總部主任委員，呼籲各候選人勿作政治解讀。

不過，黃偉哲認為，新北市政府的作為怎麼可能與市長朱立倫沒有關係？選舉辦活動都是好事情，實在沒必要以政治手段打壓。他不認同朱的做法，還呼籲高思博「也該長大了」，選舉要靠自己努力，不要只想靠家族的勢力。

(中時 )

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