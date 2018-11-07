花博外埔好農市集買氣不如預期 農業局：加強行銷輔導

2018年11月07日 16:57 中時 王文吉

花博外埔好農市集生意慘淡，平日許多農友乾脆不擺攤。（王文吉攝）

前行政院長游錫堃（左）與台中市長林佳龍（右）關心好農市集銷售情形。（王文吉攝）

農友反映外埔好農市集規劃不當，部分攤位西曬嚴重。（王文吉攝）

農友等不到遊客上門，乾脆放空城。（王文吉攝）

遠從雲林北上行銷桑葚農特產的農友，努力邀請遊客試喝推薦。（王文吉攝）

台中市農業局在花博三大園區規劃好農市集，規模號稱全台最大，不過開幕至今5天以來，豐原、外埔的人潮、買氣不如預期，接連傳出農友看壞後市，打算要集體撤攤。台中市長林佳龍7日陪同前行政院長游錫堃參訪外埔園區，他特地到農夫市集關心農民，除推薦優質農特產，並指示農業局加強行銷輔導。

「當初搶破頭，現在是跌破眼鏡！」陳姓茶農嘆氣說，當初好農市集招募時，還要抽籤，每天清潔費200元，他預付2個月共1萬2000元，結果昨天只有賣出5罐冷泡茶，營業額250元，開幕第一天還槓龜！隔壁從大雅來賣麵線快煮包的張小姐說，本來滿心期待能夠贏來買氣，沒想到人潮熙熙攘攘，下午還有西曬問題。

記者走訪外埔好農市集發現，有部分攤位根本沒有農友擺攤。有農友樂觀地對記者說，沒人沒關係，先來試喝。也有農友打圓場表示，應該是遊覽車、接駁車的遊客一波一波，人潮不夠集中，才會讓人感覺買氣不如預期。賣桑葚的黃姓農友表示，人潮、買氣都不好，隔壁老闆自己跑去逛了，所以「唱空城」。

林佳龍陪同前游錫堃參訪，特地前往外埔好農市集關心。農業局王俊雄表示，外埔比較遠，園區也比較大，確實買氣不是很好，反倒是豐原、后里生意還不錯。將調整外埔園區的參觀動線，主要入口改成「只進不出」，將人流引導至好農市集，並協助農友行銷宣傳。

(中時 )