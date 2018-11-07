眾星雲集！義大利雲水之都客座君品，全新「閃耀水都 北義星廚饗宴」11／7登場

2018年11月07日 18:34 中時 徐力剛

創意料理「手摘生菜生紅蝦」嚴選西西里島紅蝦為食材，加入菜心與日本香鬆增添風味。（圖片提供／君品酒店）

「閃耀水都北義星廚饗宴」11月7日起正式登場。（圖片提供／君品酒店）

主廚多納托·阿斯卡尼（Donato Ascani）現場示範製作料理。（圖片提供／君品酒店）

君品酒店邀請義大利威尼斯雲水之都米其林一星主廚多納托·阿斯卡尼（Donato Ascani）來台客座，打造「閃耀水都 北義星廚饗宴」和「閃耀水都 米其林雙星饗宴」，嚴選新鮮海陸食材入饌，挑動饕客舌尖上的味蕾。

「閃耀水都 北義星廚饗宴」午間盛宴於11月8日至10日舉行，內含6道美味餐點，每位2880元+10%;晚宴則於11月7日至10日舉行，首先以「蛋慕斯佐檸檬辣椒烏魚子」拉開餐期序幕，主廚特製慕斯綿密順口，宛如起司般濃郁風味，尾韻淡淡辣度與清新檸檬，交織出多層次口感;另道「鮭魚、薑、黑麵包」先將鮭魚與鹽、糖醃漬一天，再將白吐司浸漬於墨魚汁中，切片後混合糖水熬煮10分鐘，即可上桌食用，晚宴每位售價3880元+10%。

頤宮推出「閃耀水都 米其林雙星饗宴」，11月7日至10日限期供應，每位10800元+10%（包廂限定），巧妙融合義大利、粵菜料理精髓，打造9道創新菜餚，滿足饕客挑惕味蕾。

(中時 )