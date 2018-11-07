基隆》謝立功預告造勢大會 林右昌淡定推市政

2018年11月07日 17:49 中時 張穎齊

國民黨基隆市長候選人謝立功7日在安樂市場掃街拜票，希望能搶攻菜籃族的票源。（張穎齊翻攝）

選戰邁入倒數階段，國民黨基隆市長候選人謝立功7日在安樂區商圈掃街拜票，希望能搶攻菜籃族的票源，並預告10日晚間將舉行國民黨聯合造勢大會；民進黨現任市長林右昌則「老神在在」，出席「市定古蹟基隆要塞司令官邸修復再利用工程」開工典禮，要以「大基隆歷史場景再現」這張政績牌，按部就班獲選民支持。

謝立功表示，他10日下午5時至6時30分將在六合停車場，舉辦「揪愛功青年演唱會」，由年輕的創作歌手到場獻唱，緊接著晚間6時30分至9時，舉行「國民黨火力全開選前聯合造勢大會」，屆時將會貴賓雲集，呼籲市民朋友一同來參與。

謝立功指出，自從他公布民調後，進行連日的掃街拜票，發覺有更多市民關心市政，都告訴他已經受夠了民進黨執政期間，所帶來的負面影響，攤販不僅生意變差，街頭藝人的打賞也變少了，每個人都希望能實際去拼經濟，要的不是虛無縹緲的3D動畫影片，更不希望「今日高雄成為明日基隆」。

林右昌則出席基隆要塞司令官邸修復開工典禮，他表示，大沙灣地區是歷史重要核心地帶，司令官邸修復工程，工期總計540日，工程費用為3732萬元，預訂2020年6月完工；在要塞司令官邸對面，法國公墓旁的中濱營區，正規畫拆遷、修復，也都希望能明年能動工。

林右昌說，從要塞司令官邸、校官眷舍到法國公墓與太平輪紀念碑，連結到旭丘指揮所、中正路上舊市長官邸，通通串接成歷史場域；未來也會陸續修復各據點建物後，縫合再現歷史場域，形成歷史空間廊帶，會是北台灣最精采的文化聚落，也是歷史教育、休閒觀光最佳景點。

(中時 )