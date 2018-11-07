加入台中花博交通接駁 凱勝綠能電動巴士業績大成長

台灣電動車大廠凱勝綠能2018年第一季交車取得捷順交通、苗栗客運電動巴士共計15輛訂單，今年累計營收成長近20％。（盧金足攝）

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台中市府交通局長王義川提醒民眾，遊花博搭台鐵及接駁車，方便又快速，特別規畫「園區間接駁」服務，3個園區路線採用全電動公車行駛，呼應花博綠能、低碳、環保的精神。（盧金足攝）
台中花博登場吸引很多遊客賞花博，民眾可搭電動公車入園參觀響應環保。（盧金足攝）

台中花博登場，大眾運輸全面接駁，交通策略奏效，加入接駁行列的電動車無汙染、低噪音獲民眾青睞！台灣電動車大廠凱勝綠能也受惠花博環保商機傳捷報，暨2018年第一季交車取得捷順交通、苗栗客運電動巴士共計15輛訂單後，凱勝宣布再完成豐原客運4輛及台中客運8輛電動大巴的交車，這12輛電動巴士已投入台中花卉博覽會交通運輸，成為綠色運輸的交通典範。

凱勝綠能表示，2018年接獲52輛電動大巴訂單，截至10月已交車27輛，貢獻約2.8億元的業績，預計於2018年底交車數上看50輛電動巴士，目前總計交車數量有113台電動巴士。

凱勝綠能今年交車成績亮眼，帶動9月及10月業績大幅成長，今年累計營收成長近20％，目前電動大巴全台市占率超過50％，凱勝綠能穩居國內電動大巴製造龍頭。

「若將柴油公車汰換成電動公車，可大幅降低汽車廢氣對於空汙pm2.5的危害，為地球環境永續盡一份心力！」凱勝綠能表示，凱勝電動大巴特色在於可協助業者降低營運成本，續航力高，保養費也較柴油巴士低，配合政府推動電動公車，綠色運輸的政策。

身為國內電動巴士製造的領導廠商，凱勝綠能強調全力推行純電巴士的研發及推廣，同時帶動電動巴士相關零組件生產在地化，增加產業人力需求，降低台灣空汙霾害的威脅，還能增加就業機會，創造經濟與環境雙贏佳績。

花博交通接駁運輸計畫發揮功能，台中市府交通局長王義川表示，為讓遊客能在同一天內暢玩不同園區，特別規畫「園區間接駁」服務，串連「后里馬場園區」、「后里東站(森林園區)」、麗寶樂園接駁站至「外埔園區」等3園區，路線採用全電動公車行駛，呼應花博綠能、低碳、環保的精神。

(中時 )

花博外埔好農市集買氣不如預期 … 尋尋覓覓50年師生相見歡 為一句…

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