段鈞豪娶走阿美族女神 唯美婚紗照曝光！

段鈞豪曝光和阿美族美嬌娘的婚紗照。（逆光電影提供）

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段鈞豪稱讚老婆努力抓住他的胃。（逆光電影提供）

演員段鈞豪今年喜事不斷，5月和交往一年多的阿美族女友Gina登記結婚，美嬌娘似乎也為他帶來好運，2部參演作品成為本屆金馬強片，包含最佳影片有力競爭者《地球最後的夜晚》以及入圍4大獎的國片《幸福城市》。他7日公開唯美婚紗照，並宣佈將於11月18日在老婆娘家花蓮舉行婚禮，12月再回台北舉辦，他笑說：「族人們開玩笑說我把他們的女神搶走了，要我以後還一個給他們。」

段鈞豪在《地球最後的夜晚》飾演湯唯前夫，他坦言2人並未碰面，但為了揣摩貴州當地口音，他前往大陸拍戲前，導演畢贛請老師透過微信，用聊天方式教他基礎用語，他也提前幾天到貴州體驗生活、跟當地人相處，並到片場跟演員互動，但直到拍攝當天早上才拿到劇本，所以方言老師只能現場趕緊教學。

至於正在上映的《幸福城市》，段鈞豪感慨何蔚庭拍這部片資金籌措很辛苦，尤其他參與的是最先開拍的「小小張」段落，當時也不確定後面的資金能否到位，「我很心疼導演，都盡量配合拍攝，很謝謝導演讓我跟丁寧、施名帥、謝章穎可以有即興表演的空間，很開心這部電影能夠完成。」

段鈞豪年中參演籃球熱血電影《下半場》，未料因休息不足導致腸胃發炎，本來以為是小病，但醫生認為要住院觀察，他感謝表示：「住院了一個多星期，她每天24小時照顧我，真的很辛苦。」尤其他對吃講究，婚前不會做菜的太太，為愛學下廚，現在已是廚藝精湛，她的招牌菜漢堡排、八寶辣醬、泰式綠咖哩，都是他百吃不膩的美食。

被問做人計劃及度蜜月，但婚後陸續一直有新片要拍攝，段鈞豪接著要到日本拍戲，婚禮都是抽空回來舉行，因此跟老婆有共識要等工作告一段落後再來討論。他笑言：「我們最近都在玩我妹妹的小孩，未來當然不排斥有小孩，但想生也未必就生得出來，所以就順其自然。」

(中時 )

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