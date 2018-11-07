失蹤案相關9人出爐！ 引網友肉搜「小美」

2018年11月07日 17:33 中時 潘鈺楨

柯淑勤飾演「小美」的母親。（甲上提供）

鍾孟宏再推懸疑推理國片《小美》。（甲上提供）

集結金鐘視帝吳慷仁、視后尹馨、納豆、劉冠廷、柯淑勤、陳以文、張少懷、巫建和、邱隆杰及饒星星等10位演員的懸疑推理國片《小美》今日發佈電影正式預告，和「小美」失蹤案相關的9個關係人角色出爐，從直系血親、情人、工作夥伴到一面之緣的陌生人，甚至還有協尋小美的靈媒，每個角色都極富神秘感，且說辭都充滿懸念。預告發佈後引發許多網友紛紛標記綽號叫「小美」的朋友，意外掀起一陣肉搜「小美」熱潮。

每個人都有屬於他的經典場景，如飾演女老闆的尹馨在五分埔拍攝、飾演母親的柯淑勤則是在東海岸線的火車上等等，繼《大佛普拉斯》，鍾孟宏再攜手新銳導演黃榮昇推出懸疑推理新作《小美》，導演黃榮昇坦言鍾導於他是如同恩師一樣，監製鍾孟宏則表示自己和黃導是多年舊識，認為黃導的努力應該要被看見，而他自己接連與兩位新導演合作也學到了許多，他說：「監製必須幫忙調整節奏。」

他形容《大佛普拉斯》的黃信堯導演就像是「溫水煮青蛙」，他會在水裡悠游自在，等到很燙的時候已經來不及了，所以需要監製在旁邊推他一把；而《小美》的黃導則跟他一樣是「滾水煮青蛙」的急性子，所以即使他內心非常焦急，嘴上卻要黃導不要著急。此外，電影《小美》也拍出許多獨具特色的景緻，如五分埔、沙崙海灘、東海岸、萬華巷弄等等，用不同角度看見台灣的美。

電影敘述來自台東的問題少女小美美(饒星星飾)，到台北工作後卻離奇失蹤，媽媽(柯淑勤飾)、房東(陳以文飾)、前男友(巫建和飾)、現任男友(劉冠廷飾)、女老闆(尹馨飾)、靈媒(張少懷飾)、同父異母哥哥(納豆飾)、公司經理(邱隆杰飾)及一面之緣的攝影師(吳慷仁飾)…等9位最後和小美有接觸過的關係人，究竟小美的失蹤和誰有關？電影將於12日1日在台上映。

(中時 )