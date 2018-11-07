台南》打造台南成為食安之都 黃偉哲推食安政策

2018年11月07日 17:52 中時 曹婷婷

打造台南成為「食安之都」！民進黨台南市長候選人黃偉哲及競總發言人邱莉莉7日推出四階段食安政策，結合中央食安五環，將全面提升台南的食品衛生標準，強化消費者信心，喊出要打造台南為「食安之都」的決心，台南市議員候選人林士傑、陳宗明也出席讚聲。

黃偉哲表示，食品安全基本可分為４大階段，首先是要全力稽查黑心廠商，以杜絕過去如三聚氰胺、塑化劑、多氯聯苯等事件，將配合中央食安五環政策，結合內政部警察單位及法務部檢調單位共同查處，整合檢警調力量，「嚴查」與「重罰」並行，更以吹哨者條款呼籲民眾檢舉不法，建立民眾食安是每個市民需共同努力的觀念，公私協力全力遏止不法情事。

邱莉莉指出，建立源頭管控也很重要，未來將結合中央政策中禁用劇毒農業及削減持久性汙染物之汙染，在台南繼續向中央爭取設立「南部國家級檢驗中心」，重點強化藥毒檢驗，從源頭開始，徹底稽查台南及南部各縣市的農漁產品用藥安全，透過國家級的檢驗器材，全面提升台南的食品安全標準。

黃偉哲也將推廣「無毒農業及綠色生態養殖」，在農業上，補助對環境友善的耕作戶，建立農耕數據庫將經驗深化為在地知識，也配合農委會力推植物醫師政策，在養殖上，以天然飼料取代化學藥劑，避免毒物殘留，更要採粗放養殖及自然循環生態工法，以生態概念打造養殖環境。

邱莉莉指出，最後將逐步推動「產銷履歷制度化」，由相關局處主動關心業者，逐步輔導其建立完整產銷履歷，讓民眾對食品出處一目了然，並搭配台南市農漁產品行銷策略，建立台南城市品牌。也會由政府結合農漁業者推廣食農教育，及有機、友善環境耕作，降低藥毒殘留風險，配合地產地銷概念，從生態端、農場端及消費端促進農業永續發展。邱莉莉表示，以食農教育和四章一Q雙管齊下，將能培養大眾購買符合食品安全標準之產品，降低食安疑慮。

曾任漁會理事長的林士傑支持「產銷履歷制度化」，他特別點出果菜市場、肉品市場及魚市場等３大市場是民生物資的重要出處，不僅是交易場所也是通路，透過產銷履歷的建立，可以確保民眾不會買到魚目混珠，未經檢驗的商品。

具公衛背景的陳宗明強調，應加強處罰機制，生產黑心食品者跟販賣者應連坐處分，呼籲民眾不要購買不合格的食品，沒人買就不會有人賣，要延續台南美食之都的招牌，切勿因食安問題影響城市品牌。

黃偉哲強調，台南不僅是美食之都，更會是食安之都，要打造從農場、市場到餐桌，整個產銷過程透明且對環境友善，讓民眾在台南吃到的東西都是有保障的、安全的，更是美味的。黃偉哲重申，對黑心食材食物採零容忍標準，加強檢驗及查緝，對環境友善方法如有機、無毒、產銷透明等的食品廠商或農戶，應以市府資源給予獎勵與補助，將用「棍子與蘿蔔」雙管齊下打造台南「食安之都」的品牌。

(中時 )